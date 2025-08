Dois dias após a conquista da Copa América Feminina, o título da Seleção Brasileira segue repercutindo internacionalmente. Desta vez, o jornal espanhol Marca destacou de forma crítica a atitude da atacante Dudinha na final contra a Colômbia.

Em um vídeo publicado no TikTok, a jogadora do Brasil aparece filmando a reação das colombianas após o vice-campeonato. Na gravação, Dudinha ri e adiciona a legenda "quase". A publicação viralizou nas redes sociais e gerou reações diversas, inclusive entre torcedores brasileiros.

O Marca destacou as críticas ao comportamento da brasileira e publicou uma matéria com o título: “O vídeo da vergonha no futebol feminino”.

Assista vídeo publicado pela jogadora na íntegra:

Rivalidade entre Brasil e Colômbia

Brasil e Colômbia protagonizam hoje a principal rivalidade do futebol feminino na América do Sul. As duas seleções são as mais bem colocadas no ranking da Fifa entre as sul-americanas: o Brasil ocupa a quarta posição mundial, enquanto a Colômbia aparece em 18º lugar.

A decisão do último sábado (2), assim como o confronto na fase de grupos, foi marcada por intensidade, disputas duras e muitas faltas. No histórico da Copa América, a vantagem é brasileira, com sete vitórias e dois empates. Em 2022, as equipes também disputaram a final, e o Brasil ficou com o título.

Quem é Dudinha, nova atacante do San Diego Wave

Aos 20 anos, a atacante Dudinha iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo, com uma breve passagem pelo futsal do Centro Olímpico. O bom desempenho rendeu seu primeiro contrato profissional com o clube em 2022, onde permaneceu até o início da Copa América Feminina 2025.

Presença frequente nas seleções de base, ela foi convocada para a Seleção principal e ganhou destaque ao marcar dois gols na vitória sobre o Japão, em amistoso realizado no dia 30 de maio. A edição de 2025 foi sua primeira competição oficial com a equipe principal. Com o fim da Copa América, Dudinha segue para o San Diego Wave, da Califórnia, para a disputa da NWSL.