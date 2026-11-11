Calor extremo e sustentabilidade: evento debate desafios do futebol feminino para a Copa de 2027

Os impactos das mudanças climáticas sobre o futebol feminino e as oportunidades de negócios relacionadas à sustentabilidade estiveram no centro do ECOFUT Rio, realizado na terça-feira (10), no Centro Administrativo São Sebastião (CASS), sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. O encontro reuniu representantes de clubes, especialistas e gestores públicos para discutir os desafios ambientais do esporte e a preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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Promovido pelo Terra FC em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o evento abordou temas como os efeitos do calor extremo sobre o rendimento das jogadoras, a necessidade de protocolos climáticos nas competições e o retorno financeiro de investimentos sustentáveis. A programação também homenageou Marisa, Fanta, Pelézinha, Danda e Fia, pioneiras do futebol feminino brasileiro que disputaram a primeira edição da Copa do Mundo da modalidade, em 1991, na China.

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(Foto: Ana Isa Bastos/Terra FC)

Um dos principais pontos do debate foi a necessidade de estabelecer critérios para a realização de partidas em condições de calor extremo. Entre as medidas defendidas pelos participantes estão a revisão dos horários dos jogos, o monitoramento de temperatura e umidade e a inclusão de protocolos para pausas de hidratação nos regulamentos das competições.

A discussão ganha importância com a proximidade do Mundial de 2027, que será disputado no Brasil. Os especialistas ressaltaram que a definição dos horários das partidas precisa levar em consideração as condições climáticas de cada cidade-sede, tanto para preservar a saúde das atletas quanto para evitar prejuízos ao desempenho esportivo.

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Durante o painel sobre mudanças climáticas e futebol, Izadora Moreira, fisiologista do futebol feminino do Vasco, apresentou dados que indicam uma relação entre temperatura e rendimento esportivo. Nas análises compartilhadas, as jogadoras percorreram distâncias maiores em condições climáticas mais amenas, com variações aproximadas de 7% a 10%. A especialista ponderou, porém, que outros fatores também interferem nos resultados.

Paulo Eugênio, preparador físico do Botafogo SAF Feminino, também destacou como as condições climáticas afetam a rotina das equipes. Entre os desafios estão a adaptação dos exercícios e das cargas de treinamento em dias de chuva intensa ou temperaturas elevadas.

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Sustentabilidade pode reduzir despesas dos clubes

Além da proteção das atletas, o ECOFUT Rio discutiu como iniciativas ambientais podem representar economia para os clubes, inclusive aqueles com orçamentos mais limitados.

Marcelo Barros, presidente da Associação Atlética Portuguesa (RJ), apresentou os resultados de um projeto de energia solar implementado em 2019. Na ocasião, o clube investiu R$ 1,2 milhão na instalação de 800 placas solares. Com a mudança, a conta mensal de energia elétrica caiu de aproximadamente R$ 70 mil para R$ 6 mil.

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A Portuguesa também implantou um sistema de reaproveitamento da água da chuva para irrigação dos campos, que gera uma economia de R$ 20 mil mensais. Segundo o dirigente, as duas iniciativas representam uma redução de aproximadamente R$ 80 mil nas despesas a cada mês. O valor economizado pode ser direcionado a contratações e melhorias na infraestrutura.

O debate contou ainda com Eric Levine, fundador da Count Us In, que apresentou experiências internacionais de sustentabilidade no esporte. Um dos exemplos foi o Forest Green Rovers, da Inglaterra, clube que incorporou compromissos ambientais à própria estratégia de gestão e utiliza sua influência para estimular mudanças de hábitos entre os torcedores.

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(Foto: Ana Isa Bastos/Terra FC)

Futebol feminino e sustentabilidade como oportunidade comercial

Outro eixo do encontro foi a possibilidade de transformar a sustentabilidade em uma estratégia de negócios para clubes e patrocinadores. A discussão abordou como parcerias comerciais podem ir além da exposição de marcas e contribuir diretamente para o desenvolvimento do futebol feminino.

Simone Lourenço, representante do Vasco, apresentou a parceria da equipe feminina com a Widi Care, marca de produtos veganos. Além do patrocínio, a empresa participa de iniciativas voltadas à valorização e ao bem-estar das jogadoras.

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Na área de infraestrutura, Bruno Braga, da Greenleaf, destacou a importância de sistemas de drenagem, irrigação eficiente e reaproveitamento de água para a manutenção dos gramados diante de períodos de chuvas intensas e estiagens prolongadas. O especialista também apontou possibilidades de geração de receitas a partir da utilização da própria estrutura esportiva.

Copa do Mundo Feminina de 2027 e o legado para o Rio

A preparação da cidade para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027 também esteve na programação. O debate sobre o legado do torneio reuniu representantes da administração municipal e do Comitê Local da Copa para discutir os impactos sociais e ambientais que podem permanecer após a competição.

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A subsecretária executiva de Esportes do Rio, Anna Laura Valente Secco, apresentou o trabalho da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na preparação da cidade. Entre os pontos abordados estão a garantia de acesso e participação das crianças atendidas pelas vilas olímpicas e a articulação entre diferentes órgãos municipais para assegurar a continuidade dos investimentos depois do Mundial.

Já a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Cuidados, Mariana Xavier, defendeu a ampliação de políticas públicas para garantir o acesso de meninas e mulheres aos espaços esportivos. Também destacou a importância de incentivar o comércio liderado por mulheres durante o período da Copa, ampliar a segurança feminina em eventos e fan fests e desenvolver ações educativas que permaneçam na cidade após o torneio.

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Letícia Fonti, arquiteta e especialista em sustentabilidade e direitos humanos do Comitê Local da Copa, abordou o planejamento do legado social e ambiental da competição. Entre as questões levantadas estão a acessibilidade para crianças e mulheres com deficiência e o aproveitamento das estruturas construídas ou adaptadas para o evento.