Estreante na Libertadores com o São Paulo, Day comemora ‘momento muito especial’

A estreia do São Paulo na Libertadores Feminina está marcada para esta sexta-feira (3), às 20h (de Brasília), contra o San Lorenzo. Além de ser o primeiro jogo do time na competição, é também o primeiro para Day, atacante de 25 anos.

Defendendo o Tricolor desde 2024, ela fez parte de toda a trajetória até a final do Brasileirão, que garantiu a vaga na Libertadores. Embora não tenham ido à decisão nacional em 2025, conquistaram o resultado histórico sobre o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, aumentando a confiança do time na busca da Glória Eterna.

— Disputar minha primeira Libertadores é algo muito especial e estou feliz por viver esse momento com o São Paulo. A equipe vem em uma fase muito positiva, o que aumenta nossa confiança e nos dá ainda mais motivação para buscar grandes resultados na competição — disse Dai.

A fase é sentida por todas do elenco, que reconhecem a importância do torneio na história do clube, tricampeão com o time masculino. Para escrever mais um capítulo na competição, a atacante frisou que o comprometimento será um elemento fundamental.

— Estamos muito animadas para jogar. É um momento muito especial na história do São Paulo, e queremos deixar ainda mais, então a motivação e foco de todas nós é muito grande, e queremos levar essa energia para cada partida, mostrando nosso potencial e garra dentro de campo

A nova experiência contra times continentais não assusta a jovem jogadora, que enxerga como uma inspiração. Ainda que os times brasileiros entrem como favoritos, Dai administra essa isso com pés no chão.

— É um desafio novo e que nos inspira. Vamos entrar em campo com seriedade, respeito a cada adversário. Estamos muito conscientes da responsabilidade, da grandeza e da importância de disputar uma competição como essa, mas também vamos com confiança no nosso trabalho para buscar grandes resultados — finalizou.

Jogos do São Paulo na Libertadores

3/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo 6/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo 9/10, 20h: São Paulo x Olímpia

