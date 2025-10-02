Libertadores Feminina: veja resultados de hoje e próximos jogos
Corinthians e Ferroviária entraram em campo
Os primeiros jogos da Libertadores Feminina 2025 já reservaram algumas surpresas. Entre os destaques, estão as estreias de Corinthians e Ferroviária, dois dos representantes brasileiros na competição.
No Estádio Florencio Sola, o Corinthians ficou no 1 a 1 com o Independiente Dragonas, em partida marcada por gol de Gabi Zanotti e empate de Valencia nos minutos finais. Mais tarde, o Santa Fe atropelou o Always Ready por 5 a 0, mostrando força desde a primeira rodada.
No Grupo B, em Morón, Boca Juniors e Alianza Lima ficaram no 0 a 0, enquanto a Ferroviária também venceu o Adiffem pelo placar mínimo, em jogo equilibrado disputado no Estádio Francisco Urbano, e gol contra marcado por Emperatriz García.
1ª rodada – Resultados
- Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas
- Always Ready 0 x 4 Santa Fe
- Boca Juniors 0 x 0 Alianza Lima
- Adiffem 0 x 1 Ferroviária
Classificação da Libertadores Feminina
Grupo A
- Santa Fe – 3 pontos | SG 5
- Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0
- Corinthians – 1 ponto | SG 0
- Always Ready – 0 pontos | SG -5
Grupo B
- Ferroviária – 3 pontos | SG 1
- Alianza Lima – 1 ponto | SG 0
- Boca Juniors – 1 ponto | SG 0
- Adiffem – 0 pontos | SG -1
Próximos jogos da Libertadores
A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina segue nesta sexta-feira (3) com partidas válidas pelas chaves C e D. Veja partidas:
GRUPO C
- Equipes: São Paulo (BRA), San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI), Olimpia (PAR)
- 03/10, 16h: Colo-Colo x Olimpia
- 03/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo
GRUPO D
- Equipes: Deportivo Cali (COL), Libertad/Limpeño (PAR), Nacional (URU), Universidad de Chile (CHI)
- 03/10, 16h: Deportivo Cali x Libertad/Limpeño
- 03/10, 20h: Nacional x Universidad de Chile
