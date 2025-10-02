Libertadores Feminina: veja resultados de hoje e próximos jogos

Os primeiros jogos da Libertadores Feminina 2025 já reservaram algumas surpresas. Entre os destaques, estão as estreias de Corinthians e Ferroviária, dois dos representantes brasileiros na competição.

No Estádio Florencio Sola, o Corinthians ficou no 1 a 1 com o Independiente Dragonas, em partida marcada por gol de Gabi Zanotti e empate de Valencia nos minutos finais. Mais tarde, o Santa Fe atropelou o Always Ready por 5 a 0, mostrando força desde a primeira rodada.

No Grupo B, em Morón, Boca Juniors e Alianza Lima ficaram no 0 a 0, enquanto a Ferroviária também venceu o Adiffem pelo placar mínimo, em jogo equilibrado disputado no Estádio Francisco Urbano, e gol contra marcado por Emperatriz García.

1ª rodada – Resultados

Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas

Always Ready 0 x 4 Santa Fe

Boca Juniors 0 x 0 Alianza Lima

Adiffem 0 x 1 Ferroviária

Classificação da Libertadores Feminina

Grupo A

Santa Fe – 3 pontos | SG 5 Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0 Corinthians – 1 ponto | SG 0 Always Ready – 0 pontos | SG -5

Grupo B

Ferroviária – 3 pontos | SG 1 Alianza Lima – 1 ponto | SG 0 Boca Juniors – 1 ponto | SG 0 Adiffem – 0 pontos | SG -1

Gabi Zanotti comemora gol pelo Corinthians na Libertadores. (Foto: Conmebol/Divulgação)

Próximos jogos da Libertadores

A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina segue nesta sexta-feira (3) com partidas válidas pelas chaves C e D. Veja partidas:

GRUPO C

Equipes: São Paulo (BRA), San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI), Olimpia (PAR) 03/10, 16h: Colo-Colo x Olimpia 03/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo

GRUPO D