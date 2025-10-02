menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Libertadores Feminina: veja resultados de hoje e próximos jogos

Corinthians e Ferroviária entraram em campo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/10/2025
22:49
Ferroviária faz foto oficial na Libertadores Feminina 2025. (Foto: Ferroviária/Divulgação)
imagem cameraFerroviária faz foto oficial na Libertadores Feminina 2025. (Foto: Ferroviária/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os primeiros jogos da Libertadores Feminina 2025 já reservaram algumas surpresas. Entre os destaques, estão as estreias de Corinthians e Ferroviária, dois dos representantes brasileiros na competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

No Estádio Florencio Sola, o Corinthians ficou no 1 a 1 com o Independiente Dragonas, em partida marcada por gol de Gabi Zanotti e empate de Valencia nos minutos finais. Mais tarde, o Santa Fe atropelou o Always Ready por 5 a 0, mostrando força desde a primeira rodada.

No Grupo B, em Morón, Boca Juniors e Alianza Lima ficaram no 0 a 0, enquanto a Ferroviária também venceu o Adiffem pelo placar mínimo, em jogo equilibrado disputado no Estádio Francisco Urbano, e gol contra marcado por Emperatriz García.

continua após a publicidade

1ª rodada – Resultados

  • Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas
  • Always Ready 0 x 4 Santa Fe
  • Boca Juniors 0 x 0 Alianza Lima
  • Adiffem 0 x 1 Ferroviária

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Classificação da Libertadores Feminina

Grupo A

  1. Santa Fe – 3 pontos | SG 5
  2. Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0
  3. Corinthians – 1 ponto | SG 0
  4. Always Ready – 0 pontos | SG -5

Grupo B

  1. Ferroviária – 3 pontos | SG 1
  2. Alianza Lima – 1 ponto | SG 0
  3. Boca Juniors – 1 ponto | SG 0
  4. Adiffem – 0 pontos | SG -1

➡️ Torcedores criticam Conmebol por transmissão do jogo do Corinthians: ‘Vergonha’

Gabi Zanotti comemora gol pelo Corinthians na Libertadores. (Foto: Conmebol/Divulgação)
Gabi Zanotti comemora gol pelo Corinthians na Libertadores. (Foto: Conmebol/Divulgação)

Próximos jogos da Libertadores

A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina segue nesta sexta-feira (3) com partidas válidas pelas chaves C e D. Veja partidas:

GRUPO C

  1. Equipes: São Paulo (BRA), San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI), Olimpia (PAR)
  2. 03/10, 16h: Colo-Colo x Olimpia
  3. 03/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo

GRUPO D

  • Equipes: Deportivo Cali (COL), Libertad/Limpeño (PAR), Nacional (URU), Universidad de Chile (CHI)
  • 03/10, 16h: Deportivo Cali x Libertad/Limpeño
  • 03/10, 20h: Nacional x Universidad de Chile

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias