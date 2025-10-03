menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Aline Milene mira título da Libertadores com o São Paulo: ‘Construir nossa história’

Meio-campista já venceu a Libertadores com a Ferroviária

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
06:40
Aline Milene em campo pelo São Paulo (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)
imagem cameraAline Milene em campo pelo São Paulo (Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC)
Campeã da Libertadores com a Ferroviária em 2020, Aline Milene busca seu segundo troféu continental, agora com o São Paulo. O Tricolor estreia na competição nesta sexta-feira (3), às 20h, contra o San Lorenzo.

Se por um lado é a primeira vez do clube no torneio, por outro a meio-campista leva sua experiência para o elenco. No Grupo C, ainda enfrenta Colo-Colo e Olímpia na fase de grupos.

➡️ Guia Libertadores Feminina: tudo sobre o torneio

— Ter conquistado uma Libertadores foi um grande marco. Agora, em 2025, volto com o desejo de colocar o São Paulo nessa história também. Liderar esse time é uma honra, ainda mais numa competição que significa tanto para a instituição como um todo. Queremos construir nossa história dentro da Libertadores e alcançar a glória eterna com esse grupo incrível.

Se todos os brasileiros avançarem, um reencontro entre Aline Milene e seu ex-clube pode acontecer. Não nas quartas de final, pois a Ferroviária está no Grupo B, que enfrenta o A. No entanto, nas semifinais, o confronto é possível e a jogadora projetou a possibilidade reforçando o carinho que sente pelas instituições.

— Com certeza será um grande reencontro se enfrentarmos a Ferroviária em algum momento, como tem sido em todos os anos quando disputamos as decisões no Brasileirão. E nesse cenário é ainda mais magnífico, por se tratar da Libertadores. Darei meu máximo como em cada jogo, independentemente de quem seja o adversário. O objetivo é deixar sempre o São Paulo no topo.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Aline Milene foi campeã da Libertadores com a Ferroviária em 2020 (Foto: Reprodução/Instagram)

