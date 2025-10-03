Aline Milene mira título da Libertadores com o São Paulo: ‘Construir nossa história’
Meio-campista já venceu a Libertadores com a Ferroviária
Campeã da Libertadores com a Ferroviária em 2020, Aline Milene busca seu segundo troféu continental, agora com o São Paulo. O Tricolor estreia na competição nesta sexta-feira (3), às 20h, contra o San Lorenzo.
Se por um lado é a primeira vez do clube no torneio, por outro a meio-campista leva sua experiência para o elenco. No Grupo C, ainda enfrenta Colo-Colo e Olímpia na fase de grupos.
— Ter conquistado uma Libertadores foi um grande marco. Agora, em 2025, volto com o desejo de colocar o São Paulo nessa história também. Liderar esse time é uma honra, ainda mais numa competição que significa tanto para a instituição como um todo. Queremos construir nossa história dentro da Libertadores e alcançar a glória eterna com esse grupo incrível.
Se todos os brasileiros avançarem, um reencontro entre Aline Milene e seu ex-clube pode acontecer. Não nas quartas de final, pois a Ferroviária está no Grupo B, que enfrenta o A. No entanto, nas semifinais, o confronto é possível e a jogadora projetou a possibilidade reforçando o carinho que sente pelas instituições.
— Com certeza será um grande reencontro se enfrentarmos a Ferroviária em algum momento, como tem sido em todos os anos quando disputamos as decisões no Brasileirão. E nesse cenário é ainda mais magnífico, por se tratar da Libertadores. Darei meu máximo como em cada jogo, independentemente de quem seja o adversário. O objetivo é deixar sempre o São Paulo no topo.
