Futebol Feminino

Torcedores criticam Conmebol por transmissão do jogo do Corinthians: ‘Vergonha’

Geração de imagens é responsabilidade da entidade

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/10/2025
20:36
Gi Fernandes durante jogo Corinthians x Independiente, pela Libertadores Feminina. (Foto: Conmebol/Divulgação)
A estreia do Corinthians na Libertadores Feminina terminou com empate em 1 a 1 contra o Independiente Dragonas, nesta quinta-feira (2), no Estádio Florencio Sola, mas o assunto que tomou conta das redes sociais foi a falha na transmissão oficial da Conmebol. Torcedores relataram quedas constantes no sinal, principalmente no primeiro tempo, e não pouparam críticas, chamando o serviço de “vergonhoso”.



Mesmo com a presença de oito veículos transmitindo a competição nesta edição — Grupo Globo, GOAT (YouTube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV — o sinal segue sendo gerado pela própria Conmebol, responsável pelas imagens oficiais.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Repercussão dos erros de sinal em jogo do Corinthians

Em campo, as Brabas saíram na frente com Gabi Zanotti, mas viram Valencia empatar nos minutos finais, deixando tudo igual na estreia. Veja repercussão na web:



Próximos jogos da Libertadores Feminina

GRUPO A

  • Equipes: Corinthians (BRA), Independiente del Valle (EQU), Always Ready (BOL), Independiente Santa Fe (COL)
  • 05/10, 16h: Corinthians x Always Ready
  • 05/10, 20h: Independiente del Valle x Independiente Santa Fe
  • 08/10, 16h: Independiente Santa Fe x Corinthians
  • 08/10, 20h: Independiente del Valle x Always Ready

GRUPO B

  • Equipes: ADIFFEM (VEN), Alianza Lima (PER), Boca Juniors (ARG), Ferroviária (BRA)
  • 05/10, 16h: Boca Juniors x ADIFFEM
  • 05/10, 20h: Alianza Lima x Ferroviária
  • 08/10, 16h: Ferroviária x Boca Juniors
  • 08/10, 20h: Alianza Lima x ADIFFEM

GRUPO C

  1. Equipes: São Paulo (BRA), San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI), Olimpia (PAR)
  2. 03/10, 16h: Colo-Colo x Olimpia
  3. 03/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo
  4. 06/10, 16h: San Lorenzo x Olimpia
  5. 06/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo
  6. 09/10, 16h: Olimpia x São Paulo
  7. 09/10, 20h: San Lorenzo x Colo-Colo

GRUPO D

  • Equipes: Deportivo Cali (COL), Libertad/Limpeño (PAR), Nacional (URU), Universidad de Chile (CHI)
  • 03/10, 16h: Deportivo Cali x Libertad/Limpeño
  • 03/10, 20h: Nacional x Universidad de Chile
  • 06/10, 16h: Deportivo Cali x Nacional
  • 06/10, 20h: Libertad/Limpeño x Universidad de Chile
  • 09/10, 16h: Universidad de Chile x Deportivo Cali
  • 09/10, 20h: Libertad/Limpeño x Nacional

