Torcedores criticam Conmebol por transmissão do jogo do Corinthians: ‘Vergonha’
Geração de imagens é responsabilidade da entidade
- Matéria
- Mais Notícias
A estreia do Corinthians na Libertadores Feminina terminou com empate em 1 a 1 contra o Independiente Dragonas, nesta quinta-feira (2), no Estádio Florencio Sola, mas o assunto que tomou conta das redes sociais foi a falha na transmissão oficial da Conmebol. Torcedores relataram quedas constantes no sinal, principalmente no primeiro tempo, e não pouparam críticas, chamando o serviço de “vergonhoso”.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians empata com Independiente na estreia da Libertadores Feminina
Futebol Feminino02/10/2025
- Futebol Feminino
Atacante do Corinthians fala sobre briga pelo título da Libertadores Feminina
Futebol Feminino02/10/2025
- Futebol Feminino
Corinthians é favorito na Libertadores Feminina, opinam jornalistas
Futebol Feminino01/10/2025
Mesmo com a presença de oito veículos transmitindo a competição nesta edição — Grupo Globo, GOAT (YouTube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV — o sinal segue sendo gerado pela própria Conmebol, responsável pelas imagens oficiais.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Repercussão dos erros de sinal em jogo do Corinthians
Em campo, as Brabas saíram na frente com Gabi Zanotti, mas viram Valencia empatar nos minutos finais, deixando tudo igual na estreia. Veja repercussão na web:
A transmissão da conmebol é tenebrosa— Feceribella (@Feceribella1) October 2, 2025
a transmissão travando eita conmebol— ؘ 土 (@flrdmandacaru) October 2, 2025
Obrigada pela qualidade de transmissão conmebol— Mundinho Ju passari (@MariaEllen_09) October 2, 2025
Próximos jogos da Libertadores Feminina
GRUPO A
- Equipes: Corinthians (BRA), Independiente del Valle (EQU), Always Ready (BOL), Independiente Santa Fe (COL)
- 05/10, 16h: Corinthians x Always Ready
- 05/10, 20h: Independiente del Valle x Independiente Santa Fe
- 08/10, 16h: Independiente Santa Fe x Corinthians
- 08/10, 20h: Independiente del Valle x Always Ready
GRUPO B
- Equipes: ADIFFEM (VEN), Alianza Lima (PER), Boca Juniors (ARG), Ferroviária (BRA)
- 05/10, 16h: Boca Juniors x ADIFFEM
- 05/10, 20h: Alianza Lima x Ferroviária
- 08/10, 16h: Ferroviária x Boca Juniors
- 08/10, 20h: Alianza Lima x ADIFFEM
GRUPO C
- Equipes: São Paulo (BRA), San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI), Olimpia (PAR)
- 03/10, 16h: Colo-Colo x Olimpia
- 03/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo
- 06/10, 16h: San Lorenzo x Olimpia
- 06/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo
- 09/10, 16h: Olimpia x São Paulo
- 09/10, 20h: San Lorenzo x Colo-Colo
GRUPO D
- Equipes: Deportivo Cali (COL), Libertad/Limpeño (PAR), Nacional (URU), Universidad de Chile (CHI)
- 03/10, 16h: Deportivo Cali x Libertad/Limpeño
- 03/10, 20h: Nacional x Universidad de Chile
- 06/10, 16h: Deportivo Cali x Nacional
- 06/10, 20h: Libertad/Limpeño x Universidad de Chile
- 09/10, 16h: Universidad de Chile x Deportivo Cali
- 09/10, 20h: Libertad/Limpeño x Nacional
- Matéria
- Mais Notícias