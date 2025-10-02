A estreia do Corinthians na Libertadores Feminina terminou com empate em 1 a 1 contra o Independiente Dragonas, nesta quinta-feira (2), no Estádio Florencio Sola, mas o assunto que tomou conta das redes sociais foi a falha na transmissão oficial da Conmebol. Torcedores relataram quedas constantes no sinal, principalmente no primeiro tempo, e não pouparam críticas, chamando o serviço de “vergonhoso”.

continua após a publicidade

Mesmo com a presença de oito veículos transmitindo a competição nesta edição — Grupo Globo, GOAT (YouTube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV — o sinal segue sendo gerado pela própria Conmebol, responsável pelas imagens oficiais.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Repercussão dos erros de sinal em jogo do Corinthians

Em campo, as Brabas saíram na frente com Gabi Zanotti, mas viram Valencia empatar nos minutos finais, deixando tudo igual na estreia. Veja repercussão na web:

continua após a publicidade

A transmissão da conmebol é tenebrosa — Feceribella (@Feceribella1) October 2, 2025

a transmissão travando eita conmebol — ؘ 土 (@flrdmandacaru) October 2, 2025

Obrigada pela qualidade de transmissão conmebol — Mundinho Ju passari (@MariaEllen_09) October 2, 2025

Próximos jogos da Libertadores Feminina

GRUPO A

Equipes: Corinthians (BRA), Independiente del Valle (EQU), Always Ready (BOL), Independiente Santa Fe (COL)

Corinthians (BRA), Independiente del Valle (EQU), Always Ready (BOL), Independiente Santa Fe (COL) 05/10, 16h: Corinthians x Always Ready

05/10, 20h: Independiente del Valle x Independiente Santa Fe

08/10, 16h: Independiente Santa Fe x Corinthians

08/10, 20h: Independiente del Valle x Always Ready

GRUPO B

Equipes: ADIFFEM (VEN), Alianza Lima (PER), Boca Juniors (ARG), Ferroviária (BRA)

ADIFFEM (VEN), Alianza Lima (PER), Boca Juniors (ARG), Ferroviária (BRA) 05/10, 16h: Boca Juniors x ADIFFEM

05/10, 20h: Alianza Lima x Ferroviária

08/10, 16h: Ferroviária x Boca Juniors

08/10, 20h: Alianza Lima x ADIFFEM

GRUPO C

Equipes: São Paulo (BRA), San Lorenzo (ARG), Colo-Colo (CHI), Olimpia (PAR) 03/10, 16h: Colo-Colo x Olimpia 03/10, 20h: São Paulo x San Lorenzo 06/10, 16h: San Lorenzo x Olimpia 06/10, 20h: São Paulo x Colo-Colo 09/10, 16h: Olimpia x São Paulo 09/10, 20h: San Lorenzo x Colo-Colo

GRUPO D