Meia do Botafogo faz balanço da temporada: 'Muito bem sucedida'

A meio-campista Duda Basílio, do Botafogo, aprovou a temporada da equipe. Em 2025, as Gloriosas conseguiram o principal objetivo do ano: o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino.

— A temporada foi muito bem sucedida. Conquistamos o acesso nacional, que era o grande objetivo do clube no ano e do ponto de vista individual, creio que consegui performar bem — reflete ela, que marcou cinco gols e fez 28 partidas no ano.

Aos 22 anos, Duda vive mais uma temporada com a camisa alvinegra. Além do clube, que está desde as categorias de base, ela também tem passagens por Flamengo e Vasco, e projeta a próxima temporada.

— Eu vou trabalhar muito para que coisas ainda maiores aconteçam em 2026. Buscarei a minha melhor forma física e vou trabalhar bastante para ajudar o clube a bater as suas metas — diz.

Agora, o Botafogo tem como foco a preparação para a próxima temporada. Além do estadual, a equipe terá a Série A1 e a Copa do Brasil Feminina no calendário.

A temporada do Botafogo feminino

O Botafogo fecha a temporada com um ano de afirmação. A equipe foi vice-campeã do Brasileiro Feminino A2, campanha que recolocou o clube em destaque nacional, e também alcançou a semifinal do Carioca, caindo para o Fluminense.

No somatório das competições, o time disputou 32 jogos, com 15 vitórias, 11 empates e apenas 6 derrotas, além de um saldo de 68 gols. A presença nas fases decisivas da Copa Rio e a participação na Copa do Brasil completam um ano de evolução e competitividade alvinegra.