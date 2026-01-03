menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Palmeiras anuncia lateral Guima para a temporada 2026

Lateral de 21 anos já foi treinada por Rosana Augusto na Seleção Brasileira sub-20

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 03/01/2026
13:43
Atualizado há 2 minutos
Ana Guimarão é a nova contratação do Palmeiras. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
Ana Guimarão é a nova contratação do Palmeiras. (Foto: Palmeiras/Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras anunciou, neste sábado (3), a contratação da lateral-esquerda Ana Guimarães, a Guima, para reforçar o time feminino na temporada de 2026. Aos 21 anos, a jogadora chega após três temporadas no Botafogo.

— Estou muito feliz em jogar pelo Palmeiras, realizando um sonho de vestir um clube tão grandioso. Quero dar o meu melhor para ajudar o elenco a manter a boa sequência dos últimos anos. A torcida pode esperar o máximo de mim, vou me entregar a essa camisa e lutar por títulos — declarou a atleta, ao site do clube.

— Meu recado para a torcida é que eles podem esperar o meu máximo. Estou indo para me entregar a essa camisa e sermos felizes conquistando mais títulos — completou.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Conheça nova contratação do Palmeiras

Formada no Vasco, Guima começou sua carreira aos 15 anos e logo conquistou o Campeonato Estadual Sub-18.

Teve passagem pelo Grêmio entre 2021 e 2022, levantou o Campeonato Gaúcho e recebeu suas primeiras convocações para a Seleção Brasileira Sub-20. Ela foi treinada por Rosana Augusto na Amarelinha, inclusive no Mundial Feminino Sub-20 de 2024.

No Botafogo, assinou o primeiro contrato profissional em 2023 e participou das campanhas vitoriosas do Campeonato Carioca Sub-20, da Liga de Desenvolvimento Sub-19 e da Copa Rio. Em 2024, integrou a Seleção Brasileira campeã do Sul-Americano Sub-20 e disputou a Copa do Mundo Sub-20 na Polônia.

Ofensiva e com boa chegada ao ataque, Guima é o segundo reforço anunciado pelo Palmeiras para a próxima temporada — a primeira foi a meia Duda Santos. A contratação faz parte do planejamento do clube para manter o elenco competitivo e buscar títulos em 2026. Outros nomes serão anunciados nos próximos dias.

➡️ Duda Santos retorna ao Palmeiras após passagem pela Ferroviária

Ana Guimarães foi campeã do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira (Foto: CONMEBOL)
Ana Guimarães foi campeã do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção Brasileira, e é o novo reforço do Palmeiras. (Foto: CONMEBOL/Divulgação)

