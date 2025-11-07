menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Seleção Brasileira confirma amistosos na Europa em dezembro

Brasil enfrenta Noruega e Portugal

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
15:00
Seleção Brasileira se prepara para mais uma Data Fifa. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)
A Seleção Brasileira Feminina já tem destino certo para a última Data FIFA do ano. O time comandado por Arthur Elias vai encerrar 2025 com dois amistosos na Europa: no dia 28 de novembro, o Brasil enfrenta a Noruega no Estádio Municipal de La Línea, em Marbella (Espanha), às 15h (de Brasília). Poucos dias depois, em 2 de dezembro, o desafio será contra Portugal, no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília).

Em grande fase, a equipe vive boa fase e acumula vitórias sobre Inglaterra (2 a 1) e Itália (1 a 0) em outubro, dois resultados expressivos contra potências europeias. Invicta na última Copa América, a seleção busca fechar o ano com novas atuações de peso e manter o embalo rumo à Copa do Mundo de 2027, que será disputada em casa.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Seleção Brasileira vive bom momento

No último dia 25 de outubro, a Seleção feminina venceu a Inglaterra por 2 a 1 na tarde deste sábado (25), no Etihad Stadium, em Manchester, durante amistoso internacional. Os gols brasileiros foram marcados por Bia Zaneratto e Dudinha, e a Inglaterra descontou com Stanway.

➡️ Fifa The Best abre votação para melhores jogadoras do mundo; veja indicadas

No dia 28, o Brasil superou a Itália por 1 a 0, com gol de Luany, no segundo tempo, em Parma. Com o resultado, a equipe comandada por Arthur Elias fecha o período de amistosos com 100% de aproveitamento, após também vencer a Inglaterra.

Últimos cinco jogos da Seleção Brasileira Feminina

  1. 28/10/2025 – Amistoso: Itália 0 x 1 Brasil – Vitória
  2. 25/10/2025 – Amistoso: Inglaterra 1 x 2 Brasil – Vitória
  3. 02/08/2025 – Copa América: Colômbia 4 (4–5 pênaltis) 4 Brasil – Vitória nos pênaltis
  4. 29/07/2025 – Copa América: Brasil 5 x 1 Uruguai – Vitória
  5. 25/07/2025 – Copa América: Brasil 0 x 0 Colômbia – Empate

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Seleção brasileira feminina na decisão da Copa América (Foto; Lívia Villas Boas / CBF)
Seleção brasileira feminina na decisão da Copa América (Foto; Lívia Villas Boas / CBF)

