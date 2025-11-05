O Angel City FC, time de futebol feminino dos Estados Unidos, anunciou uma parceria com o jogo Football Manager, desenvolvido pela Sports Interactive. O acordo prevê o uso do banco de dados do game, que trata exatamente do gerenciamento de uma equipe da modalidade, em processos de treinamento, análise e recrutamento da equipe. Também estão previstas ações conjuntas no campo do marketing digital.

O acordo estabelece que o Angel City utilizará as informações técnicas do Football Manager - tradicionalmente aplicadas no futebol masculino - para aprimorar o trabalho da comissão técnica e do departamento de scouting. A parceria também inclui a criação de conteúdos temáticos do jogo nos canais oficiais do clube com sede em Los Angeles e que disputa a National Women's Soccer League (NWSL).

A iniciativa está alinhada ao plano da Sports Interactive de expandir o universo do Football Manager para o futebol feminino, plano externado pela desenvolvedora em 2021. A empresa mantém, há décadas, uma redes de pesquisadores de dados esportivos espalhados pelo mundo - dados utilizados, inclusive, por clubes profissionais. Agora, com uma estrutura específica voltada para o futebol feminino, a expectativa é de que os dados reunidos sirvam de base para clubes e ligas que buscam maior eficiência e engajamento.

- Estamos entusiasmados em unir forças com o Football Manager, uma marca que compartilha nossa paixão por inovação e progresso no futebol. Essa parceria não apenas oferece novas ferramentas e percepções para nossos treinadores e jogadoras, mas também garante que o mundo conheça a história do Angel City dentro do jogo - disse Matt Wade, gerente geral assistente do Angel City.

Para Miles Jacobson, diretor do estúdio da Sports Interactive, a colaboração com o clube representa mais um passo na evolução do projeto:

- Anunciamos em 2021 que estávamos adicionando o futebol feminino aos nossos jogos para ajudar a quebrar o teto de vidro e impulsionar o crescimento da modalidade. Ao trabalhar com um clube pioneiro como o Angel City, mostramos o que é possível quando o futebol e a tecnologia se unem - finalizou.

