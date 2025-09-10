O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu na tarde desta quarta-feira (10), atletas da Seleção Brasileira Feminina e autoridades do esporte. Durante o encontro, realizado no Palácio do Planalto, Lula assinou o PL do futebol feminino, que será enviado à Câmara na sexta-feira (12/09).

Segundo o próprio presidente nas redes sociais, o projeto tem como objetivo fortalecer a modalidade.

— Combate à discriminação, incentivo à base, igualdade de direitos e recursos com o masculino e apoio a parcerias com escolas. Também muda a Lei do Esporte para garantir estrutura igual na formação de atletas — explicou.

Participaram do evento as jogadoras Amanda Gutierres e Fê Palermo, ambas do Palmeiras, Kaká (São Paulo), Fátima Dutra (Ferroviária) e Cláudia (Fluminense), além da coordenadora técnica de seleções femininas Cris Gambaré e do treinador Arthur Elias. O ministro André Fufuca e o presidente da CBF, Samir Xaud, também marcaram presença.

Lula recebe jogadoras da Seleção Feminina e técnico Arthur Elias. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

— Eu deixo aqui a minha palavra de cooperação. Nós vamos sediar, e se Deus quiser, fazer a melhor Copa do Mundo Feminina de todos os tempos. Para isso, precisamos do apoio do governo federal e de todos os governos estaduais — afirmou Samir Xaud.

— Espero que a gente siga fazendo história e dando orgulho ao nosso país — declarou Cláudia, goleira do Fluminense.

A visita celebrou a conquista da Copa América Feminina, em julho deste ano. Não é a primeira vez que o político encontra esportistas. No último dia 28 de agosto, recebeu no Planalto as medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica Rio 2025, ocasião em que também comentou sobre o futebol feminino no país.

Relembre conquista da Seleção Feminina na Copa América

Em uma partida emocionante realizada em 2 de agosto, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis e conquistou o nono título da Copa América Feminina. Marta fez dois gols e foi o destaque da decisão, que terminou em 5 a 4 nas penalidades.

O jogo terminou em 3 a 3 no tempo regulamentar, com gols de Linda Caicedo, Tarciane (contra) e Mayra Ramírez para as colombianas, e Angelina, Amanda Gutierres e Marta para as brasileiras. Na prorrogação, Marta balançou as redes novamente e Leicy Santos deixou tudo igual.

O Brasil fechou a edição 2025 da Copa América sem derrotas, com cinco vitórias e um empate, diante da Colômbia, na fase de grupos.