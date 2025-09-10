menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Lula assina projeto de futebol feminino ao lado de Arthur Elias e atletas da Seleção

Encontro celebrou título da Copa América Feminina, conquistado em julho

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com atletas da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, campeãs da Copa América Feminina 2025. Palácio do Planalto, Brasília - DF. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
imagem cameraLula recebe atletas no Palácio do Planalto, em Brasília. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 10/09/2025
19:34
Atualizado há 3 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu na tarde desta quarta-feira (10), atletas da Seleção Brasileira Feminina e autoridades do esporte. Durante o encontro, realizado no Palácio do Planalto, Lula assinou o PL do futebol feminino, que será enviado à Câmara na sexta-feira (12/09).

continua após a publicidade

Relacionadas

Segundo o próprio presidente nas redes sociais, o projeto tem como objetivo fortalecer a modalidade.

— Combate à discriminação, incentivo à base, igualdade de direitos e recursos com o masculino e apoio a parcerias com escolas. Também muda a Lei do Esporte para garantir estrutura igual na formação de atletas — explicou.

Participaram do evento as jogadoras Amanda Gutierres e Fê Palermo, ambas do Palmeiras, Kaká (São Paulo), Fátima Dutra (Ferroviária) e Cláudia (Fluminense), além da coordenadora técnica de seleções femininas Cris Gambaré e do treinador Arthur Elias. O ministro André Fufuca e o presidente da CBF, Samir Xaud, também marcaram presença.

continua após a publicidade
Lula recebe jogadoras da Seleção Feminina e técnico Arthur Elias. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)
Lula recebe jogadoras da Seleção Feminina e técnico Arthur Elias. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

— Eu deixo aqui a minha palavra de cooperação. Nós vamos sediar, e se Deus quiser, fazer a melhor Copa do Mundo Feminina de todos os tempos. Para isso, precisamos do apoio do governo federal e de todos os governos estaduais — afirmou Samir Xaud.

— Espero que a gente siga fazendo história e dando orgulho ao nosso país — declarou Cláudia, goleira do Fluminense.

A visita celebrou a conquista da Copa América Feminina, em julho deste ano. Não é a primeira vez que o político encontra esportistas. No último dia 28 de agosto, recebeu no Planalto as medalhistas do Mundial de Ginástica Rítmica Rio 2025, ocasião em que também comentou sobre o futebol feminino no país.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Relembre conquista da Seleção Feminina na Copa América

Em uma partida emocionante realizada em 2 de agosto, o Brasil venceu a Colômbia nos pênaltis e conquistou o nono título da Copa América Feminina. Marta fez dois gols e foi o destaque da decisão, que terminou em 5 a 4 nas penalidades.

O jogo terminou em 3 a 3 no tempo regulamentar, com gols de Linda Caicedo, Tarciane (contra) e Mayra Ramírez para as colombianas, e Angelina, Amanda Gutierres e Marta para as brasileiras. Na prorrogação, Marta balançou as redes novamente e Leicy Santos deixou tudo igual.

O Brasil fechou a edição 2025 da Copa América sem derrotas, com cinco vitórias e um empate, diante da Colômbia, na fase de grupos.

Brasil levanta troféu da Copa América Feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)
Brasil levanta troféu da Copa América Feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias