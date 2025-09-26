Seleção Brasileira enfrentará semifinalista da Euro em amistoso

Como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2027, a Seleção Feminina enfrentará a Itália, 12ª colocada no ranking da Fifa, no dia 28 de outubro. O amistoso acontecerá no Estádio Ennio Tardini, em Parma, às 13h15 (de Brasília).

continua após a publicidade

Este é o segundo compromisso do Brasil na penúltima Data Fifa do ano. Antes, jogará contra a Inglaterra, no dia 25, no Etihad Stadium, em Manchester. A convocação para os jogos será revelada por Arthur Elias no dia 9, diretamente do escritório internacional da CBF, em Miami, nos Estados Unidos.

➡️ Olho nela, Arthur: lateral do Corinthians se destaca e vira opção para Seleção Brasileira

Histórico do Brasil contra a Itália

O último encontro entre as seleções foi em outubro 2022, em preparação para a Copa do Mundo de 2023, na Nova Zelândia e Austrália. Na ocasião, o Brasil venceu por 1 a 0, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, com gol de Adriana.

continua após a publicidade

Antes, se enfrentaram três vezes. Uma na Copa de 2019, quando a Seleção venceu com gol de Marta, seu 17º em Mundiais, que a tornou a maior artilheira da competição, entre homens e mulheres, ultrapassando o alemão Miroslav Klose.

Já em 2016, pelo Torneio Internacional de Manaus, disputaram dois jogos na Arena da Amazônia, com duas vitórias brasileiras que marcaram a despedida de Formiga da Amarelinha. Primeiro por 3 a 1, com gols de Andressinha, Debinha e Elisa (contra), depois por 5 a 3, com gols de Bia, Gabi Zanotti, Andressinha (2) e Debinha.

continua após a publicidade

Jogo contra a Itália marcou a despedida de Formiga da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Amistosos da Seleção Feminina em 2025

Antes da Copa América, o Brasil teve uma sequência de amistosos contra seleções fortes no cenário internacional, reforçando o ciclo para a Copa do Mundo de 2027. Entre abril e junho, enfrentou duas vezes os Estados Unidos, duas vezes o Japão e uma vez a França. Relembre os resultados:

Estados Unidos 2 x 0 Brasil Estados Unidos 1 x 2 Brasil - Gols: Amanda Gutierres e Kerolin Brasil 3 x 1 Japão - Gols: Kerolin e Dudinha (2) Brasil 2 x 1 Japão - Gols: Jhonson e Ishikawa (contra) França 3 x 2 Brasil - Gols: Kerolin e Luany

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino