Festival de Cinema gratuito celebra o futebol feminino no Museu do Futebol
Evento será entre 27 de novembro e 1º de dezembro
O Museu do Futebol recebe, entre 27 de novembro e 1º de dezembro, a primeira edição do Festival de Cinema Mulheres no Futebol, evento que celebra produções audiovisuais dedicadas às histórias, lutas e conquistas das mulheres dentro e fora de campo.
A parceria com o Cinefoot garante uma programação com curtas e longas de vários países, debates, oficinas, homenagens, sessão especial voltada às árbitras, acessibilidade e até ambientação externa para o público viver o clima do festival.
A abertura será com o documentário "As Primeiras", obra que resgata a trajetória das pioneiras da Seleção Brasileira Feminina. Depois da exibição, tem bate-papo e inauguração da mostra "Mulheres no acervo do Museu do Futebol", trazendo registros históricos que reforçam a importância da presença feminina no esporte.
O festival também promove discussões essenciais sobre o futuro da modalidade, como o Farol do Futebol Feminino, que reúne jornalistas, gestoras e atletas para debater o caminho rumo à Copa de 2027 no Brasil.
De exibições internacionais a produções independentes brasileiras, de sessões infantojuvenis a homenagens às pioneiras, o festival abre espaço para diferentes vozes, sotaques e gerações — tudo em torno da mesma paixão: o futebol de mulheres.
No dia 1º de dezembro, o encerramento traz premiação, bate-papo e sessão especial com Laís Bodanzky, uma das homenageadas do evento.
Programação completa
Quinta-feira, 27 de novembro
- Abertura da mostra “Mulheres no acervo do Museu do Futebol”
- Homenagem às jogadoras pioneiras
- Exibição do filme As Primeiras
- Bate-papo com protagonistas e equipe do filme
Sexta-feira, 28 de novembro
- Mostra Acervo CRFB e atividades na fachada do Pacaembu
- 10h – Mesa 1: Ações rumo à Copa 2027
- 11h – Mesa 2: Cobertura jornalística da Copa
- 12h – Mesa 3: Jogadoras e profissionais comentam a Copa
- 14h30 – Sessão de Acessibilidade: Eu quero ir
- 16h30 – Mostra Competitiva de Longas: Girls Can’t Kick It
- 18h30 – Longa México 71
- 18h30 – Curtas: Passa a Bola
- 20h30 – Sessão-homenagem às árbitras
Sábado, 29 de novembro
- Mostra Acervo CRFB e atividades externas
- 10h – Sessões infantojuvenis
- 12h – Oficina de Artes Plásticas
- 14h30 – Bate-papo sobre pesquisa audiovisual
- 16h30 – Longa Copa 71
Domingo, 30 de novembro
- Mostra Acervo CRFB e atividades externas
- 10h – Sessões infantojuvenis
- 12h – Oficina de Artes Plásticas
- 14h30 – Sessão Especial Não Competitiva (curtas diversos)
- 16h30 – Mostra Competitiva de Curtas
- 18h30 – Mostra Competitiva de Curtas
- 20h30 – Mostra Competitiva de Curtas
- 18h30 – Mostra Competitiva de Longas: Um jogo só nosso
- 20h30 – Longa Lucy – O destino de uma pioneira
Segunda-feira, 1º de dezembro
- 20h – Encerramento, premiação, homenagem a Laís Bodanzky
- Exibição do curta Cartão Vermelho
- Exibição do longa De Virada
