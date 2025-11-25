menu hamburguer
Futebol Feminino

Festival de Cinema gratuito celebra o futebol feminino no Museu do Futebol 

Evento será entre 27 de novembro e 1º de dezembro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/11/2025
06:29
Documentário 'As Primeiras' trata de futebol feminino. (Foto: Divulgação)
imagem cameraDocumentário 'As Primeiras' trata de futebol feminino. (Foto: Divulgação)
O Museu do Futebol recebe, entre 27 de novembro e 1º de dezembro, a primeira edição do Festival de Cinema Mulheres no Futebol, evento que celebra produções audiovisuais dedicadas às histórias, lutas e conquistas das mulheres dentro e fora de campo.

A parceria com o Cinefoot garante uma programação com curtas e longas de vários países, debates, oficinas, homenagens, sessão especial voltada às árbitras, acessibilidade e até ambientação externa para o público viver o clima do festival.

A abertura será com o documentário "As Primeiras", obra que resgata a trajetória das pioneiras da Seleção Brasileira Feminina. Depois da exibição, tem bate-papo e inauguração da mostra "Mulheres no acervo do Museu do Futebol", trazendo registros históricos que reforçam a importância da presença feminina no esporte.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O festival também promove discussões essenciais sobre o futuro da modalidade, como o Farol do Futebol Feminino, que reúne jornalistas, gestoras e atletas para debater o caminho rumo à Copa de 2027 no Brasil.

De exibições internacionais a produções independentes brasileiras, de sessões infantojuvenis a homenagens às pioneiras, o festival abre espaço para diferentes vozes, sotaques e gerações — tudo em torno da mesma paixão: o futebol de mulheres.

No dia 1º de dezembro, o encerramento traz premiação, bate-papo e sessão especial com Laís Bodanzky, uma das homenageadas do evento.

➡️ Com novo calendário, CBF investirá R$ 685 milhões em futebol feminino

Programação completa

Quinta-feira, 27 de novembro

  1. Abertura da mostra “Mulheres no acervo do Museu do Futebol”
  2. Homenagem às jogadoras pioneiras
  3. Exibição do filme As Primeiras
  4. Bate-papo com protagonistas e equipe do filme

Sexta-feira, 28 de novembro

  1. Mostra Acervo CRFB e atividades na fachada do Pacaembu
  2. 10h – Mesa 1: Ações rumo à Copa 2027
  3. 11h – Mesa 2: Cobertura jornalística da Copa
  4. 12h – Mesa 3: Jogadoras e profissionais comentam a Copa
  5. 14h30 – Sessão de Acessibilidade: Eu quero ir
  6. 16h30 – Mostra Competitiva de Longas: Girls Can’t Kick It
  7. 18h30 – Longa México 71
  8. 18h30 – Curtas: Passa a Bola
  9. 20h30 – Sessão-homenagem às árbitras

Sábado, 29 de novembro

  • Mostra Acervo CRFB e atividades externas
  • 10h – Sessões infantojuvenis
  • 12h – Oficina de Artes Plásticas
  • 14h30 – Bate-papo sobre pesquisa audiovisual
  • 16h30 – Longa Copa 71

Domingo, 30 de novembro

  • Mostra Acervo CRFB e atividades externas
  • 10h – Sessões infantojuvenis
  • 12h – Oficina de Artes Plásticas
  • 14h30 – Sessão Especial Não Competitiva (curtas diversos)
  • 16h30 – Mostra Competitiva de Curtas
  • 18h30 – Mostra Competitiva de Curtas
  • 20h30 – Mostra Competitiva de Curtas
  • 18h30 – Mostra Competitiva de Longas: Um jogo só nosso
  • 20h30 – Longa Lucy – O destino de uma pioneira

Segunda-feira, 1º de dezembro

  • 20h – Encerramento, premiação, homenagem a Laís Bodanzky
  • Exibição do curta Cartão Vermelho
  • Exibição do longa De Virada

