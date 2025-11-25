O Museu do Futebol recebe, entre 27 de novembro e 1º de dezembro, a primeira edição do Festival de Cinema Mulheres no Futebol, evento que celebra produções audiovisuais dedicadas às histórias, lutas e conquistas das mulheres dentro e fora de campo.

A parceria com o Cinefoot garante uma programação com curtas e longas de vários países, debates, oficinas, homenagens, sessão especial voltada às árbitras, acessibilidade e até ambientação externa para o público viver o clima do festival.

A abertura será com o documentário "As Primeiras", obra que resgata a trajetória das pioneiras da Seleção Brasileira Feminina. Depois da exibição, tem bate-papo e inauguração da mostra "Mulheres no acervo do Museu do Futebol", trazendo registros históricos que reforçam a importância da presença feminina no esporte.

O festival também promove discussões essenciais sobre o futuro da modalidade, como o Farol do Futebol Feminino, que reúne jornalistas, gestoras e atletas para debater o caminho rumo à Copa de 2027 no Brasil.

De exibições internacionais a produções independentes brasileiras, de sessões infantojuvenis a homenagens às pioneiras, o festival abre espaço para diferentes vozes, sotaques e gerações — tudo em torno da mesma paixão: o futebol de mulheres.

No dia 1º de dezembro, o encerramento traz premiação, bate-papo e sessão especial com Laís Bodanzky, uma das homenageadas do evento.

Programação completa

Quinta-feira, 27 de novembro

Abertura da mostra “Mulheres no acervo do Museu do Futebol” Homenagem às jogadoras pioneiras Exibição do filme As Primeiras Bate-papo com protagonistas e equipe do filme

Sexta-feira, 28 de novembro

Mostra Acervo CRFB e atividades na fachada do Pacaembu 10h – Mesa 1: Ações rumo à Copa 2027 11h – Mesa 2: Cobertura jornalística da Copa 12h – Mesa 3: Jogadoras e profissionais comentam a Copa 14h30 – Sessão de Acessibilidade: Eu quero ir 16h30 – Mostra Competitiva de Longas: Girls Can’t Kick It 18h30 – Longa México 71 18h30 – Curtas: Passa a Bola 20h30 – Sessão-homenagem às árbitras

Sábado, 29 de novembro

Mostra Acervo CRFB e atividades externas

10h – Sessões infantojuvenis

12h – Oficina de Artes Plásticas

14h30 – Bate-papo sobre pesquisa audiovisual

16h30 – Longa Copa 71

Domingo, 30 de novembro

Mostra Acervo CRFB e atividades externas

10h – Sessões infantojuvenis

12h – Oficina de Artes Plásticas

14h30 – Sessão Especial Não Competitiva (curtas diversos)

16h30 – Mostra Competitiva de Curtas

18h30 – Mostra Competitiva de Curtas

20h30 – Mostra Competitiva de Curtas

18h30 – Mostra Competitiva de Longas: Um jogo só nosso

20h30 – Longa Lucy – O destino de uma pioneira

Segunda-feira, 1º de dezembro