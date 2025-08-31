menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Barcelona faz oito e Real Madrid joga hoje; veja a primeira rodada do Campeonato Espanhol

Liga nacional abriu a temporada do futebol feminino na Espanha

barcelona
imagem cameraAtletas do Barcelona na rodada inaugural da Liga F (Foto: Divulgação/Barcelona)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porGiselly Correa Barata,
Dia 31/08/2025
11:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

Como de costume, o Barcelona feminino iniciou a temporada europeia reafirmando sua superioridade no cenário continental. Nesta edição da Liga F, o Campeonato Espanhol Feminino, a equipe catalã goleou o Alhama por 8 a 0, em uma atuação dominante diante de um adversário claramente inferior. A partida integrou a primeira rodada de 2025/26, iniciada no sábado (30), com a realização de quatro jogos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foram aos gols? 🥅

1️⃣ Primeiro tempo

⚽ 5' – Caroline Graham Hansen (assistência de Mapi León)
⚽ 10' – Aitana Bonmatí (assistência de Ona Batlle)
⚽ 27' – Ewa Pajor
⚽ 45+1' – Ona Batlle

2️⃣ Segundo tempo

⚽ 58' – Graham Hansen (assistência de Ewa Pajor)
⚽ 71' – Claudia Pina (assistência de Francisca Nazareth)
⚽ 78' – Claudia Pina
⚽ 90+9' – Claudia Pina

continua após a publicidade

Por jogadora 🔵🔴

Graham Hansen: 2 gols (5', 58')
Aitana Bonmatí: 1 gol (10')
Ewa Pajor: 1 gol (27')
Ona Batlle: 1 gol (45+1')
Claudia Pina: 3 gols (71', 78', 90+9')

barcelona liga f
Onze inicial do Barceloona na estreia da Liga F 2025/26 (Foto: Divulgação/Barcelona)

O próximo compromisso do Barcelona, por sua vez, será no domingo (7), às 7h (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, fora de casa, em duelo válido pela segunda rodada da Liga F.

continua após a publicidade

Primeira rodada da Liga F 🟡🔴

Além da goleada do Barcelona, a rodada de sábado contou com outros três confrontos: Athletic Bilbao e Tenerife empataram sem gols; o Levante foi derrotado em casa pelo Granada por 2 a 1; Deportivo La Coruña e FC Badalona também não saíram do 0 a 0.

Na manhã deste domingo (31), mais dois confrontos movimentaram a competição: o Sevilla venceu o Eibar por 1 a 0, fora de casa, em partida equilibrada; o Atlético de Madrid aplicou nova goleada na rodada inaugural, desta vez por 5 a 0 sobre o Espanyol. O encerramento da rodada terá dois duelos envolvendo clubes da capital espanhola: Madrid CFF x Real Sociedad, às 13h (de Brasília), e a aguardada estreia do Real Madrid, que visita o DUX, ocorre às 15h (de Brasília).

