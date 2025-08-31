Barcelona faz oito e Real Madrid joga hoje; veja a primeira rodada do Campeonato Espanhol
Liga nacional abriu a temporada do futebol feminino na Espanha
Como de costume, o Barcelona feminino iniciou a temporada europeia reafirmando sua superioridade no cenário continental. Nesta edição da Liga F, o Campeonato Espanhol Feminino, a equipe catalã goleou o Alhama por 8 a 0, em uma atuação dominante diante de um adversário claramente inferior. A partida integrou a primeira rodada de 2025/26, iniciada no sábado (30), com a realização de quatro jogos.
Como foram aos gols? 🥅
1️⃣ Primeiro tempo
⚽ 5' – Caroline Graham Hansen (assistência de Mapi León)
⚽ 10' – Aitana Bonmatí (assistência de Ona Batlle)
⚽ 27' – Ewa Pajor
⚽ 45+1' – Ona Batlle
2️⃣ Segundo tempo
⚽ 58' – Graham Hansen (assistência de Ewa Pajor)
⚽ 71' – Claudia Pina (assistência de Francisca Nazareth)
⚽ 78' – Claudia Pina
⚽ 90+9' – Claudia Pina
Por jogadora 🔵🔴
Graham Hansen: 2 gols (5', 58')
Aitana Bonmatí: 1 gol (10')
Ewa Pajor: 1 gol (27')
Ona Batlle: 1 gol (45+1')
Claudia Pina: 3 gols (71', 78', 90+9')
O próximo compromisso do Barcelona, por sua vez, será no domingo (7), às 7h (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, fora de casa, em duelo válido pela segunda rodada da Liga F.
Primeira rodada da Liga F 🟡🔴
Além da goleada do Barcelona, a rodada de sábado contou com outros três confrontos: Athletic Bilbao e Tenerife empataram sem gols; o Levante foi derrotado em casa pelo Granada por 2 a 1; Deportivo La Coruña e FC Badalona também não saíram do 0 a 0.
Na manhã deste domingo (31), mais dois confrontos movimentaram a competição: o Sevilla venceu o Eibar por 1 a 0, fora de casa, em partida equilibrada; o Atlético de Madrid aplicou nova goleada na rodada inaugural, desta vez por 5 a 0 sobre o Espanyol. O encerramento da rodada terá dois duelos envolvendo clubes da capital espanhola: Madrid CFF x Real Sociedad, às 13h (de Brasília), e a aguardada estreia do Real Madrid, que visita o DUX, ocorre às 15h (de Brasília).
