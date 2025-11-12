Cruzeiro encaminha venda de Isa Haas para o futebol mexicano

O Cruzeiro está próximo de concluir a transferência da zagueira Isa Haas para o América do México por cerca de R$ 3,1 milhões, segundo publicado pelo ge. O valor colocaria a negociação como a segunda maior da história do futebol feminino brasileiro, atrás apenas da venda de Amanda Gutierres para o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por aproximadamente R$ 5,9 milhões.

Ainda de acordo com o ge, o clube mineiro chegou a resistir à saída da jogadora, considerada uma das principais peças do elenco, mas os números da proposta e o desejo da atleta de atuar no exterior pesaram na decisão. O salário oferecido pelo time mexicano é superior ao que ela recebe atualmente em Belo Horizonte.

A temporada de Isa Haas no Cruzeiro

Isa Haas, de 22 anos, disputou 24 partidas em 2025 e integrou a seleção brasileira campeã da Copa América Feminina. Desde que chegou à Toca da Raposa, em janeiro, tornou-se titular absoluta e uma das líderes da defesa. O clima de despedida já vinha sendo comentado nos bastidores da Toca da Raposa, especialmente após a classificação para a final do Campeonato Mineiro, no último fim de semana.

Se confirmada, será a terceira venda internacional da história do Cruzeiro no futebol feminino, superando os valores das negociações de Priscila, do Internacional para o América-MEX (R$ 2,8 milhões), e da lateral Isabela, transferida ao PSG por R$ 2 milhões.

