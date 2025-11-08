O Campeonato Mineiro Feminino de 2025 já conhece suas finalistas. Cruzeiro e América-MG garantiram vaga na grande decisão deste sábado (8), após eliminarem Itabirito e Atlético-MG.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda não confirmou data, horário e local da decisão da competição.

América-MG faz história e elimina o Atlético nos pênaltis

O América-MG protagonizou uma virada histórica diante do Atlético. Depois de perder o jogo de ida por 4 a 0, as Spartanas devolveram o mesmo placar na Arena Frimisa e levaram a disputa para os pênaltis.

A atacante Pimenta foi o nome do jogo, marcando dois gols no primeiro tempo e mais um na etapa final. Gadu, já perto do fim, completou a goleada que manteve viva a esperança americana. Nas penalidades, o América foi eficiente e venceu por 3 a 1, garantindo presença na decisão do estadual.

Cruzeiro segura o Itabirito e confirma vaga na final

O Cruzeiro confirmou o favoritismo e garantiu sua vaga na final após empatar por 2 a 2 com o Itabirito, no Sesc Venda Nova. O resultado, somado à vitória por 2 a 1 no jogo de ida, assegurou o placar agregado de 4 a 3 para as Cabulosas.

Os gols celestes foram marcados pela zagueira Vitória Calhau e pela atacante Vanessinha, enquanto o Itabirito descontou com Jéssica Miracatu. Mesmo pressionado no fim, o Cruzeiro manteve o controle e confirmou mais uma presença em decisão estadual.

