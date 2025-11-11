menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians segue líder e São Paulo entra no G-4; veja classificação do Paulistão Feminino

Corinthians e Palmeiras já estão garantidos nas semis do estadual

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/11/2025
07:48
Partida entre Corinthians x São Paulo, realizado esta manhã no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino 2025. São Paulo - SP - Brasil - 01/11/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians
imagem cameraPartida entre Corinthians x São Paulo, realizado esta manhã no Parque São Jorge, jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino 2025. São Paulo - SP - Brasil - 01/11/2025. Foto: ©Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians manteve a liderança isolada do Paulistão Feminino após empatar sem gols com o Palmeiras, nesta segunda-feira (10), na Arena Barueri. O resultado garantiu o topo da tabela para as Brabas, que fecharam a primeira fase com 31 pontos, nove vitórias, um empate e apenas uma derrota.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Palmeiras, mesmo sem conseguir vencer em casa, terminou em segundo lugar, com 26 pontos. Já a Ferroviária venceu o Bragantino por 3 a 0 fora de casa e está na terceira posição, com 23 pontos.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Vendito comemora gol da Ferroviária diante do RB Bragantino pelo Paulistão Feminino. (Foto: Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão)
Vendito comemora gol da Ferroviária diante do RB Bragantino pelo Paulistão Feminino. (Foto: Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão)

A grande novidade da rodada foi o São Paulo, que goleou o Taubaté por 6 a 0 em Cotia e garantiu o quarto lugar, com 17 pontos, fechando o G-4. A vitória recolocou o Tricolor na zona de classificação para as semifinais.

continua após a publicidade

As demais equipes seguem na zona de disputa da Copa Paulista, competição paralela disputada pelas equipes que não avançam às semifinais do estadual. Na parte de baixo da tabela, o Santos e o Bragantino empataram em pontos (15), mas o Peixe levou a melhor no saldo de gols.

O Taubaté, punido pelo TJD com a perda de três pontos, ficou na penúltima colocação, enquanto o Realidade Jovem terminou na lanterna, com apenas um ponto somado em 12 partidas.

continua após a publicidade

➡️ Arthur Elias convoca Seleção Brasileira nesta quinta-feira

Classificação do Paulistão Feminino

Confira classificação atualizada após o encerramento da 12ª rodada.

    1.
  1. Corinthians – 31 pts
    2. 2.
  2. Palmeiras – 26 pts
    3. 3.
  3. Ferroviária – 23 pts
    4. 4.
  4. São Paulo – 17 pts
    5. 5.
  5. Santos – 15 pts
    6. 6.
  6. Bragantino – 15 pts
    7. 7.
  7. Taubaté – 6 pts
    8. 8.
  8. Realidade Jovem – 1 pt

Próximos jogos

Jogos da 13ª Rodada – Paulistão Feminino

  • 12/11 (terça) – 15h - Taubaté x Bragantino – Estádio Joaquinzão
  • 13/11 (quinta) – 15h - Santos x Palmeiras – Distrital do Inamar
  • 13/11 (quinta) – 18h - Ferroviária x Corinthians – Fonte Luminosa
  • 13/11 (quinta) – 20h - Realidade Jovem x São Paulo – João Mendes Athayde

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias