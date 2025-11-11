Corinthians segue líder e São Paulo entra no G-4; veja classificação do Paulistão Feminino
Corinthians e Palmeiras já estão garantidos nas semis do estadual
O Corinthians manteve a liderança isolada do Paulistão Feminino após empatar sem gols com o Palmeiras, nesta segunda-feira (10), na Arena Barueri. O resultado garantiu o topo da tabela para as Brabas, que fecharam a primeira fase com 31 pontos, nove vitórias, um empate e apenas uma derrota.
O Palmeiras, mesmo sem conseguir vencer em casa, terminou em segundo lugar, com 26 pontos. Já a Ferroviária venceu o Bragantino por 3 a 0 fora de casa e está na terceira posição, com 23 pontos.
A grande novidade da rodada foi o São Paulo, que goleou o Taubaté por 6 a 0 em Cotia e garantiu o quarto lugar, com 17 pontos, fechando o G-4. A vitória recolocou o Tricolor na zona de classificação para as semifinais.
As demais equipes seguem na zona de disputa da Copa Paulista, competição paralela disputada pelas equipes que não avançam às semifinais do estadual. Na parte de baixo da tabela, o Santos e o Bragantino empataram em pontos (15), mas o Peixe levou a melhor no saldo de gols.
O Taubaté, punido pelo TJD com a perda de três pontos, ficou na penúltima colocação, enquanto o Realidade Jovem terminou na lanterna, com apenas um ponto somado em 12 partidas.
Classificação do Paulistão Feminino
Confira classificação atualizada após o encerramento da 12ª rodada.
- Corinthians – 31 pts
- Palmeiras – 26 pts
- Ferroviária – 23 pts
- São Paulo – 17 pts
- Santos – 15 pts
- Bragantino – 15 pts
- Taubaté – 6 pts
- Realidade Jovem – 1 pt
Próximos jogos
Jogos da 13ª Rodada – Paulistão Feminino
- 12/11 (terça) – 15h - Taubaté x Bragantino – Estádio Joaquinzão
- 13/11 (quinta) – 15h - Santos x Palmeiras – Distrital do Inamar
- 13/11 (quinta) – 18h - Ferroviária x Corinthians – Fonte Luminosa
- 13/11 (quinta) – 20h - Realidade Jovem x São Paulo – João Mendes Athayde
