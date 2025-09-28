O Cruzeiro informou, por meio das redes sociais, que a atacante Marília passou por uma cirurgia para tratar uma lesão muscular na posterior da coxa direita. O clube não comunicou previsão de retorno da camisa 20, que foi a vice-artilheira das Cabulosas no Brasileirão Feminino.

continua após a publicidade

Com isso, a jogadora desfalca o clube na sequência da temporada, que ainda conta com a disputa do Campeonato Mineiro, que se encaminha para a terceira rodada. No sábado (27), o time goleou o Valadares por 7 a 0, e volta a campo no dia 4 (sábado), para o clássico contra o Atlético-MG.

Veja o comunicado do Cruzeiro:

O Cruzeiro informa que, na manhã deste sábado (27), a atleta Marília foi submetida a um procedimento cirúrgico para o tratamento de uma tendinopatia na musculatura posterior da coxa direita.



O procedimento foi conduzido pelos médicos do clube, Dr. Felipe Carvalho e Dra. Patrícia… pic.twitter.com/6gDX5Gl1EI — Cruzeiro Feminino 🦊 (@CruzeiroFem) September 27, 2025

Números de Marília na temporada

Em 2025, Marília foi a vice-artilheira do Cruzeiro no Brasileirão e a terceira com mais participações em gols. Foram seis bolas na rede, sendo uma no jogo de ida da final, contra o Corinthians, e duas assistências.

continua após a publicidade

Ao todo, a atacante disputou 19 jogos nesta temporada, sendo titular em 15 deles. Ela somou 966 minutos pelo clube, sendo a segunda em frequência de gols e terceira do time em finalizações e finalizações no gol, segundo dados do Sofascore.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Cruzeiro em 2025

As Cabulosas começaram a temporada cercada de expectativas por conta do crescente investimento e da montagem do elenco comandado por Jonas Urias. Assim, entraram como postulantes ao título em todos os campeonatos disputados, fazendo uma campanha histórica no Brasileirão.

continua após a publicidade

O primeiro compromisso da temporada foi a Supercopa do Brasil, na qual eliminou o Bahia na primeira fase, mas caiu para o Corinthians em seguida. Na disputa da A1, o Cruzeiro terminou a primeira etapa em primeiro lugar e chegou à final, conquistando a vaga na Libertadores de 2026. Na decisão, perdeu novamente para as Brabas por um gol de diferença.

Já na Copa do Brasil, o sorteio da terceira fase colocou de novo os times frente à frente. Dessa vez, empataram no tempo regulamentar, mas as Brabas levaram a melhor nos pênaltis.

➡️ Dono da SAF fica satisfeito com campanha das Cabulosas e promete seguir com investimento

➡️ Byanca Brasil exalta campanha das Cabulosas no Brasileirão