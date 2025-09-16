Campeonato Mineiro Feminino 2025: times, datas e confrontos

O Campeonato Mineiro Feminino 2025 começa neste sábado (20) reunindo grandes equipes do futebol feminino nacional. Entre os favoritos estão o Cruzeiro, atual vice-campeão brasileiro, o América-MG, que segue firme na elite, e o Atlético Mineiro, recém-promovido à Série A1 nesta temporada.

Ao todo, seis equipes disputam o torneio: Cruzeiro, América-MG, Atlético Mineiro, Araguari, Itabirito e Valadares. A competição promete partidas equilibradas e muita emoção para a torcida mineira

Tabela do Campeonato Mineiro Feminino

Rodada 1

Sábado, 20 de setembro de 2025 15:00 – Cruzeiro - SAF x Araguari | Arena Gregorão, Contagem

15:00 – América x Itabirito | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia

Domingo, 21 de setembro de 2025 15:00 – Atlético SAF x Valadares E. C. | Arena Gregorão, Contagem



Rodada 2

Sábado, 27 de setembro de 2025 11:15 – Araguari x América | Estádio Ilvo Marani, Vespasiano

15:00 – Valadares E. C. x Cruzeiro - SAF | Jose Mammoud Abbas "Mamudão", Governador Valadares

Domingo, 28 de setembro de 2025 11:00 – Itabirito x Atlético SAF | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito



Rodada 3

Sábado, 4 de outubro de 2025 15:00 – Cruzeiro - SAF x Atlético SAF | Arena Gregorão, Contagem

15:00 – América x Valadares E. C. | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia

Domingo, 5 de outubro de 2025 11:00 – Itabirito x Araguari | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito



Rodada 4

Sábado, 11 de outubro de 2025 15:00 – Atlético SAF x América | Arena Gregorão, Contagem

15:00 – Valadares E. C. x Araguari | Jose Mammoud Abbas "Mamudão", Governador Valadares

Domingo, 12 de outubro de 2025 15:00 – Cruzeiro - SAF x Itabirito | Arena Gregorão, Contagem



Rodada 5

Sábado, 18 de outubro de 2025 11:15 – Araguari x Atlético SAF | Estádio Ilvo Marani, Vespasiano

15:00 – América x Cruzeiro - SAF | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia

15:00 – Itabirito x Valadares E. C. | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito