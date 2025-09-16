menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Campeonato Mineiro Feminino 2025: times, datas e confrontos

Torneio tem início neste sábado (20)

Cruzeiro e Atlético-MG disputam o Campeonato Mineiro Feminino. (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro e Atlético-MG disputam o Campeonato Mineiro Feminino. (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 16/09/2025
16:20
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Campeonato Mineiro Feminino 2025 começa neste sábado (20) reunindo grandes equipes do futebol feminino nacional. Entre os favoritos estão o Cruzeiro, atual vice-campeão brasileiro, o América-MG, que segue firme na elite, e o Atlético Mineiro, recém-promovido à Série A1 nesta temporada.

Ao todo, seis equipes disputam o torneio: Cruzeiro, América-MG, Atlético Mineiro, Araguari, Itabirito e Valadares. A competição promete partidas equilibradas e muita emoção para a torcida mineira

Tabela do Campeonato Mineiro Feminino

Rodada 1

  • Sábado, 20 de setembro de 2025
    • 15:00 – Cruzeiro - SAF x Araguari | Arena Gregorão, Contagem
  • 15:00 – América x Itabirito | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia
  • Domingo, 21 de setembro de 2025
    • 15:00 – Atlético SAF x Valadares E. C. | Arena Gregorão, Contagem

Rodada 2

  • Sábado, 27 de setembro de 2025
    • 11:15 – Araguari x América | Estádio Ilvo Marani, Vespasiano
  • 15:00 – Valadares E. C. x Cruzeiro - SAF | Jose Mammoud Abbas "Mamudão", Governador Valadares
  • Domingo, 28 de setembro de 2025
    • 11:00 – Itabirito x Atlético SAF | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito

Rodada 3

  • Sábado, 4 de outubro de 2025
    • 15:00 – Cruzeiro - SAF x Atlético SAF | Arena Gregorão, Contagem
  • 15:00 – América x Valadares E. C. | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia
  • Domingo, 5 de outubro de 2025
    • 11:00 – Itabirito x Araguari | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito

Cruzeiro treina com foco na decisão diante do Corinthians. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
Treino do Cruzeiro feminino. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Rodada 4

  • Sábado, 11 de outubro de 2025
    • 15:00 – Atlético SAF x América | Arena Gregorão, Contagem
  • 15:00 – Valadares E. C. x Araguari | Jose Mammoud Abbas "Mamudão", Governador Valadares
  • Domingo, 12 de outubro de 2025
    • 15:00 – Cruzeiro - SAF x Itabirito | Arena Gregorão, Contagem

Rodada 5

  • Sábado, 18 de outubro de 2025
    • 11:15 – Araguari x Atlético SAF | Estádio Ilvo Marani, Vespasiano
  • 15:00 – América x Cruzeiro - SAF | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia
  • 15:00 – Itabirito x Valadares E. C. | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito
Preparação do Atlético-MG para enfrentar o Vitória. (Foto: Pedro Click / Atlético)
Preparação do Atlético-MG. (Foto: Pedro Click / Atlético)

