Campeonato Mineiro Feminino 2025: times, datas e confrontos
Torneio tem início neste sábado (20)
- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Mineiro Feminino 2025 começa neste sábado (20) reunindo grandes equipes do futebol feminino nacional. Entre os favoritos estão o Cruzeiro, atual vice-campeão brasileiro, o América-MG, que segue firme na elite, e o Atlético Mineiro, recém-promovido à Série A1 nesta temporada.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Final do Brasileirão Feminino entre Corinthians e Cruzeiro bate recorde histórico; saiba qual
Futebol Feminino14/09/2025
- Futebol Feminino
É campeão! Corinthians vence Cruzeiro e conquista Brasileirão Feminino 2025
Futebol Feminino14/09/2025
- Futebol Feminino
Gestor do Atlético-MG detalha perfil de elenco para retorno à elite Brasileirão Feminino: ‘Time intenso’
Futebol Feminino10/09/2025
Ao todo, seis equipes disputam o torneio: Cruzeiro, América-MG, Atlético Mineiro, Araguari, Itabirito e Valadares. A competição promete partidas equilibradas e muita emoção para a torcida mineira
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Tabela do Campeonato Mineiro Feminino
Rodada 1
- Sábado, 20 de setembro de 2025
- 15:00 – Cruzeiro - SAF x Araguari | Arena Gregorão, Contagem
- 15:00 – América x Itabirito | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia
- Domingo, 21 de setembro de 2025
- 15:00 – Atlético SAF x Valadares E. C. | Arena Gregorão, Contagem
Rodada 2
- Sábado, 27 de setembro de 2025
- 11:15 – Araguari x América | Estádio Ilvo Marani, Vespasiano
- 15:00 – Valadares E. C. x Cruzeiro - SAF | Jose Mammoud Abbas "Mamudão", Governador Valadares
- Domingo, 28 de setembro de 2025
- 11:00 – Itabirito x Atlético SAF | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito
Rodada 3
- Sábado, 4 de outubro de 2025
- 15:00 – Cruzeiro - SAF x Atlético SAF | Arena Gregorão, Contagem
- 15:00 – América x Valadares E. C. | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia
- Domingo, 5 de outubro de 2025
- 11:00 – Itabirito x Araguari | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito
➡️ Byanca Brasil exalta campanha das Cabulosas no Brasileirão
Rodada 4
- Sábado, 11 de outubro de 2025
- 15:00 – Atlético SAF x América | Arena Gregorão, Contagem
- 15:00 – Valadares E. C. x Araguari | Jose Mammoud Abbas "Mamudão", Governador Valadares
- Domingo, 12 de outubro de 2025
- 15:00 – Cruzeiro - SAF x Itabirito | Arena Gregorão, Contagem
Rodada 5
- Sábado, 18 de outubro de 2025
- 11:15 – Araguari x Atlético SAF | Estádio Ilvo Marani, Vespasiano
- 15:00 – América x Cruzeiro - SAF | Victor Andrade de Brito - Frimisa, Santa Luzia
- 15:00 – Itabirito x Valadares E. C. | Estádio Cel. Afonso de Moura Castro, Itabirito
- Matéria
- Mais Notícias