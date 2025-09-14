Byanca Brasil exalta campanha das Cabulosas no Brasileirão

Destaque da equipe feminina do Cruzeiro, a atacante Byanca Brasil, apesar de triste com a perda do inédito título brasileiro, na manhã deste domingo (14), com a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, não deixou de valorizar a campanha celeste no Brasileirão Feminino.

- Falar da última partida é muito difícil para mim. É doloroso para todo o grupo. A gente veio aqui em busca desse troféu tão sonhado pra gente, mas a gente não pode deixar de exaltar toda nossa trajetória, toda a competição. Nós terminamos em primeiro lugar (na primeira fase), chegamos a uma grande final, fizemos uma linda festa em Belo Horizonte e aqui também. Isso é para ser exaltado. Obviamente, temos que aprender com o dia de hoje, para que, lá na frente, a gente possa sobressair e, aí sim, buscar o título. Mas o time merece os parabéns por toda a trajetória, não só pelo jogo de hoje – afirmou Byanca Brasil, em entrevista ao “Sportv”.

Byanca Brasil reconheceu a superioridade do Corinthians até pela maior estrutura oferecida pelo clube paulista:

- Foi difícil, uma grande equipe como é a do Corinthians, pegar em uma final... Quantos anos eles vêm apoiando e dando uma estrutura para as atletas. Enquanto isso, a gente está há três anos fazendo um grande trabalho, então a gente vai colher muita coisa ainda – prevê a atacante do Cruzeiro.

Para Byanca Brasil, o vice-campeonato brasileiro do Cruzeiro nesta temporada representa uma mudança de patamar para as Cabulosas:

- Todo campeonato que a gente entrar, a partir deste ano, é para ser campeão. A gente vai buscar isso a todo momento. A gente não dá valor para a medalha de prata, mas temos que valorizar. Isso é pela nossa trajetória, tudo que a gente fez, tudo que a diretoria fez. O Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro)… a gente não tem o costume de ter um presidente dentro do vestiário. Ele é um cara muito presente, que sempre nos apoia. Então é agradecer à diretoria, ao Pedrinho, ao Cruzeiro por todo o apoio. Com certeza, é daqui para mais, vamos buscar títulos daqui para frente – promete a atacante celeste.

Em jogo equilibrado, Cruzeiro perdeu para o Corinthians por 1 a 0, na final do Brasileirão Feminino (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Cabulosas iniciam campanha no Mineiro em busca do bi

Com o fim do Brasileirão, o Cruzeiro passa a se preocupar com o Campeonato Mineiro, que começa no próximo sábado (20). As Cabulosas, que buscam o tricampeonato, enfrentam o Araguari, na Arena Gregorão, em Contagem (MG), às 15h. Também disputam o Estadual América, Atlético, Itabirito e Valadares.