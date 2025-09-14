Dono da SAF fica satisfeito com campanha das Cabulosas e promete seguir com investimento

A derrota do Cruzeiro por 1 a 0 para o Corinthians, na final do Brasileirão Feminino, na manhã deste domingo (14), na Neo Química Arena, não desanimou o dono da SAF, o empresário Pedro Lourenço. Após a partida, em entrevista ao Lance!, o dirigente fez uma avaliação positiva da campanha das Cabulosas na competição:

- Acho que, pelo pouco tempo do nosso time feminino, nós fomos campeões, né... Chegar na final com o Corinthians, um time acostumado a ganhar, que está na nossa frente... Estamos muito felizes, tudo inédito, a final, a vaga na Libertadores. As meninas estão de parabéns, todo nosso grupo… Só tenho que dar parabéns para elas e para o Corinthians – afirmou Pedro Lourenço.

O dirigente cruzeirense destacou também a participação da torcida celeste nos jogos decisivos do Brasileiro e da corintiana na segunda partida da final do Brasileiro, na Neo Química Arena:

- Impressionante a torcida aqui. Nunca tinha vindo aqui com o time feminino. Tenho de tirar o chapéu. O Corinthians está de parabéns, tem um grande time merecedor do título – disse Pedro Lourenço.

O público da partida na Neo Química Arena foi de 41.130 torcedores, com 40.727 pagantes e renda de R$ 1.237.699,00.

Torcida do Cruzeiro na Neo Quimica Arena (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Dono da SAF do Cruzeiro garante que vai continuar investindo nas Cabulosas

O dono da SAF promete continuar com o investimento no futebol feminino nas próximas temporadas:

- Vamos ter uma reunião com nossa direção, e o que tiver de ser feito nós vamos fazer – prometeu o empresário Pedro Lourenço, conhecido pelo torcedor como Pedrinho.