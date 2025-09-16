menu hamburguer
Corinthians inicia venda de ingressos para jogo contra o Juventude

Equipes duelam por vaga nas quartas de final

Corinthians vence Cruzeiro na última rodada da primeira fase do Brasileirão feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraJogadoras do Corinthians comemoram gol. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 16/09/2025
13:51
Recém-campeão do Brasileirão Feminino, o Corinthians vira a chave e já foca na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (16), o clube abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Juventude, pelas oitavas de final da competição. A partida será disputada nesta quarta (17), às 15h, na Fazendinha, com entradas que custam entre R$ 23 e R$ 35.

Na fase anterior, as Brabas eliminaram o Cruzeiro nas penalidades. O jogo foi realizado no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), em 6 de agosto, e o Corinthians levou a melhor por 4 a 2. O Juventude, pro sua vez, superou o Fortaleza, também nos pênaltis.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como comprar ingressos para Corinthians x Juventude

A comercialização acontece de forma escalonada, primeiro para os membros adimplentes do Fiel Torcedor, com início às 13h. Duas horas depois, às 15h, a venda será liberada para o público em geral, sempre de maneira online pelo site www.fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física.

Para garantir a entrada, o torcedor precisa estar com o cadastro completo e a biometria facial atualizada. Cada CPF dá direito a apenas um ingresso. A partida também conta pontos para o programa Fiel Torcedor.

➡️ Olho nela, Arthur: lateral do Corinthians se destaca e vira opção para Seleção Brasileira

Os valores variam de acordo com o setor: Arquibancada Sul custa R$ 23, enquanto a Numerada Norte sai por R$ 35. Membros do Fiel Torcedor ainda contam com descontos de até 22% na compra.

Informações sobre a partida

  • Corinthians x Juventude
  • Oitavas de final da Copa do Brasil Feminina
  • 📍 Local: Fazendinha, em São Paulo (SP)
  • 📅 Data: Quarta-feira, 17 de setembro de 2025
  • ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)
  • 📺 Transmissão: SporTV (canal fechado)
Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino
Jogadoras do Corinthians comemoram gol na semifinal do Brasileirão Feminino (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/CBF)

