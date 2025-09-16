Copa do Brasil Feminina: onde assistir aos jogos das oitavas de final
Jogos ocorrem entre terça (16) e quinta (18)
As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça-feira (16), com confrontos equilibrados e promessa de muita emoção. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Fluminense, entre outras equipes, disputam a competição.
Nesta terça-feira (16), Bahia enfrenta o Atlético-MG e Sport recebe o Realidade Jovem. Na quarta-feira (17), entram em campo Corinthians x Juventude, Bragantino x Atlético-PI, São Paulo x Flamengo e Palmeiras x América-MG.
Os duelos se encerram na quinta-feira (18) com Ferroviária x Vitória e Internacional x Fluminense. Todos os jogos terão transmissão ao vivo, dividida entre SporTV, NSports e TV Massa Bruta, garantindo que os torcedores acompanhem cada lance dessa fase decisiva do torneio.
Jogos da Copa do Brasil Feminina
Bahia x Atlético-MG
- Carneirão (BA) – 16/09 (terça), 18h30
- Onde assistir: SporTV (canal fechado)
Sport x Realidade Jovem
- Ilha do Retiro (PE) – 16/09 (terça), 15h
- Onde assistir: transmissão não confirmada
Corinthians x Juventude
- Parque São Jorge (SP) – 17/09 (quarta), 15h
- Onde assistir: Sportv
Red Bull Bragantino x Atlético-PI
- Santana de Parnaíba (SP) – 17/09 (quarta), 17h
- Onde assistir: TV Massa Bruta (Youtube)
Palmeiras x América-MG
- Arena Barueri (SP) – 17/09 (quarta), 19h
- Onde assistir: NSports (Youtube)
São Paulo x Flamengo
- Morumbis (SP) – 17/09 (quarta), 18h
- Onde assistir: Sportv
Ferroviária x Vitória
- Fonte Luminosa (SP) – 18/09 (quinta), 16h
- Onde assistir: NSports
Internacional x Fluminense
- Francisco Novelletto (RS) – 18/09 (quinta), 18h
- Onde assistir: Sportv
