menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa do Brasil Feminina: onde assistir aos jogos das oitavas de final

Jogos ocorrem entre terça (16) e quinta (18)

Cristiane, do Flamengo, e Bruna Calderan, do São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraCristiane, do Flamengo, e Bruna Calderan, do São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 16/09/2025
11:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

As oitavas de final da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça-feira (16), com confrontos equilibrados e promessa de muita emoção. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Fluminense, entre outras equipes, disputam a competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Nesta terça-feira (16), Bahia enfrenta o Atlético-MG e Sport recebe o Realidade Jovem. Na quarta-feira (17), entram em campo Corinthians x Juventude, Bragantino x Atlético-PI, São Paulo x Flamengo e Palmeiras x América-MG.

Os duelos se encerram na quinta-feira (18) com Ferroviária x Vitória e Internacional x Fluminense. Todos os jogos terão transmissão ao vivo, dividida entre SporTV, NSports e TV Massa Bruta, garantindo que os torcedores acompanhem cada lance dessa fase decisiva do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Amanda Gutierres é artilheira do Brasileirão pela 3ª vez; relembre os gols decisivos

Jogos da Copa do Brasil Feminina

Bahia x Atlético-MG

  • Carneirão (BA) – 16/09 (terça), 18h30
  • Onde assistir: SporTV (canal fechado)

Sport x Realidade Jovem

  • Ilha do Retiro (PE) – 16/09 (terça), 15h
  • Onde assistir: transmissão não confirmada

Corinthians x Juventude

  • Parque São Jorge (SP) – 17/09 (quarta), 15h
  • Onde assistir: Sportv

Red Bull Bragantino x Atlético-PI

  • Santana de Parnaíba (SP) – 17/09 (quarta), 17h
  • Onde assistir: TV Massa Bruta (Youtube)

Palmeiras x América-MG

  • Arena Barueri (SP) – 17/09 (quarta), 19h
  • Onde assistir: NSports (Youtube)

São Paulo x Flamengo

  • Morumbis (SP) – 17/09 (quarta), 18h
  • Onde assistir: Sportv

Ferroviária x Vitória

  • Fonte Luminosa (SP) – 18/09 (quinta), 16h
  • Onde assistir: NSports

Internacional x Fluminense

  • Francisco Novelletto (RS) – 18/09 (quinta), 18h
  • Onde assistir: Sportv

➡️ São Paulo e Flamengo duelam pela Copa do Brasil Feminina; veja como comprar ingressos

Jogadoras do Corinthians comemoram gol pelo Brasileirão Feminino
Jogadoras do Corinthians comemoram gol pelo Brasileirão Feminino (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias