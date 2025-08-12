Sorteio Copa do Brasil Feminina: confira os confrontos das oitavas de final
16 clubes seguem na busca pelo título
A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. 16 clubes seguem na disputa pelo título, que tem previsão de final para o dia 19 de novembro.
Veja abaixo os confrontos (clubes da esquerda decidem em casa):
Bahia x Atlético-MG
Internacional x Fluminense
Corinthians x Juventude
Red Bull Bragantino x Atlético Piauiense
Palmeiras x América-MG
Sport x Realidade Jovem-SP
São Paulo x Flamengo
Ferroviária x Vitória
Premiação do torneio
A premiação da Copa do Brasil Feminina 2025 recompensa as equipes desde as fases iniciais, com valores que crescem conforme a avançam no torneio. As equipes eliminadas na 1ª fase recebem R$ 25 mil, enquanto na 2ª fase o prêmio sobe para R$ 35 mil. Na 3ª fase, o valor aumenta para R$ 40 mil, e as equipes que avançam para as oitavas de final garantem R$ 50 mil. Já nas quartas de final, a premiação é de R$ 60 mil, e na semifinal, R$ 70 mil.
Para a decisão, todas as equipes classificadas para a final recebem R$ 100 mil apenas pela participação. O vice-campeão leva R$ 500 mil, e o campeão fatura R$ 1 milhão. No total, uma equipe pode conquistar até R$ 1,38 milhão em premiações ao longo da competição.
Times classificados para as oitavas de final
- Palmeiras (venceu Avaí Kindermann)
- Ferroviária (venceu Coritiba)
- Vitória (venceu Mixto-MT)
- Internacional (venceu 3B da Amazônia)
- Atlético Piauiense (venceu São José)
- São Paulo (venceu Vasco)
- Sport (venceu Manaus)
- Bahia (venceu Grêmio)
- Fluminense (venceu Brasil de Farroupilha)
- Juventude (venceu Fortaleza)
- Real Brasília (venceu Atlético-MG)
- América-MG (venceu Santos)
- Bragantino (venceu Botafogo)
- Flamengo (venceu Operário-MS)
- Corinthians (venceu Cruzeiro)
- Realidade Jovem (venceu Pinda)
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 24 de setembro
- Semifinais: 5 de novembro
- Final (jogo único): 19 de novembro
