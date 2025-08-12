menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Sorteio Copa do Brasil Feminina: confira os confrontos das oitavas de final

16 clubes seguem na busca pelo título

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
imagem cameraSorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira (Divulgação/CBF)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
11:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. 16 clubes seguem na disputa pelo título, que tem previsão de final para o dia 19 de novembro.

continua após a publicidade

Veja abaixo os confrontos (clubes da esquerda decidem em casa):

Bahia x Atlético-MG
Internacional x Fluminense
Corinthians x Juventude
Red Bull Bragantino x Atlético Piauiense
Palmeiras x América-MG
Sport x Realidade Jovem-SP
São Paulo x Flamengo
Ferroviária x Vitória

Premiação do torneio

A premiação da Copa do Brasil Feminina 2025 recompensa as equipes desde as fases iniciais, com valores que crescem conforme a avançam no torneio. As equipes eliminadas na 1ª fase recebem R$ 25 mil, enquanto na 2ª fase o prêmio sobe para R$ 35 mil. Na 3ª fase, o valor aumenta para R$ 40 mil, e as equipes que avançam para as oitavas de final garantem R$ 50 mil. Já nas quartas de final, a premiação é de R$ 60 mil, e na semifinal, R$ 70 mil.

continua após a publicidade

Para a decisão, todas as equipes classificadas para a final recebem R$ 100 mil apenas pela participação. O vice-campeão leva R$ 500 mil, e o campeão fatura R$ 1 milhão. No total, uma equipe pode conquistar até R$ 1,38 milhão em premiações ao longo da competição.

Sorteio da Copa do Brasil Feminina (Foto: Pedro Cobalea/ Lance!)

Times classificados para as oitavas de final

  • Palmeiras (venceu Avaí Kindermann)
  • Ferroviária (venceu Coritiba)
  • Vitória (venceu Mixto-MT)
  • Internacional (venceu 3B da Amazônia)
  • Atlético Piauiense (venceu São José)
  • São Paulo (venceu Vasco)
  • Sport (venceu Manaus)
  • Bahia (venceu Grêmio)
  • Fluminense (venceu Brasil de Farroupilha)
  • Juventude (venceu Fortaleza)
  • Real Brasília (venceu Atlético-MG)
  • América-MG (venceu Santos)
  • Bragantino (venceu Botafogo)
  • Flamengo (venceu Operário-MS)
  • Corinthians (venceu Cruzeiro)
  • Realidade Jovem (venceu Pinda)

Calendário da Copa do Brasil

  • Quartas de final: 24 de setembro
  • Semifinais: 5 de novembro
  • Final (jogo único): 19 de novembro

