A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. 16 clubes seguem na disputa pelo título, que tem previsão de final para o dia 19 de novembro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja abaixo os confrontos (clubes da esquerda decidem em casa):

Bahia x Atlético-MG

Internacional x Fluminense

Corinthians x Juventude

Red Bull Bragantino x Atlético Piauiense

Palmeiras x América-MG

Sport x Realidade Jovem-SP

São Paulo x Flamengo

Ferroviária x Vitória

Premiação do torneio

A premiação da Copa do Brasil Feminina 2025 recompensa as equipes desde as fases iniciais, com valores que crescem conforme a avançam no torneio. As equipes eliminadas na 1ª fase recebem R$ 25 mil, enquanto na 2ª fase o prêmio sobe para R$ 35 mil. Na 3ª fase, o valor aumenta para R$ 40 mil, e as equipes que avançam para as oitavas de final garantem R$ 50 mil. Já nas quartas de final, a premiação é de R$ 60 mil, e na semifinal, R$ 70 mil.

continua após a publicidade

Para a decisão, todas as equipes classificadas para a final recebem R$ 100 mil apenas pela participação. O vice-campeão leva R$ 500 mil, e o campeão fatura R$ 1 milhão. No total, uma equipe pode conquistar até R$ 1,38 milhão em premiações ao longo da competição.

Sorteio da Copa do Brasil Feminina (Foto: Pedro Cobalea/ Lance!)

Times classificados para as oitavas de final

Palmeiras (venceu Avaí Kindermann)

Ferroviária (venceu Coritiba)

Vitória (venceu Mixto-MT)

Internacional (venceu 3B da Amazônia)

Atlético Piauiense (venceu São José)

São Paulo (venceu Vasco)

Sport (venceu Manaus)

Bahia (venceu Grêmio)

Fluminense (venceu Brasil de Farroupilha)

Juventude (venceu Fortaleza)

Real Brasília (venceu Atlético-MG)

América-MG (venceu Santos)

Bragantino (venceu Botafogo)

Flamengo (venceu Operário-MS)

Corinthians (venceu Cruzeiro)

Realidade Jovem (venceu Pinda)

➡️ Conmebol anuncia local da final da Libertadores 2025

Calendário da Copa do Brasil