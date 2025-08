A torcida do Corinthians presente na Fazendinha na manhã deste domingo (3) vaiou o treinador Lucas Piccinato, que comanda o time profissional feminino. A manifestação aconteceu assim que o nome do técnico foi anunciado, antes do jogo entre Timão e Palmeiras, pela 5ª rodada do Paulistão Feminino.

Não é a primeira vez que o técnico é alvo de protestos de torcedores. Em maio, o Corinthians passou por turbulências e uma sequência ruim, e Piccinato foi criticado. À época, ele pregou compreensão.

— Acho que é natural (ser vaiado), o torcedor está incomodado, assim como eu estou incomodado, assim como o grupo tá incomodado. O torcedor tem todo direito de vaiar. O torcedor nos ajudou muito hoje aqui, acho que sem a torcida a gente não teria buscado o resultado, o torcedor sempre nos ajuda muito. — destacou Piccinato, em entrevista pós-jogo.

Em junho, ele voltou a falar sobre o assunto.

— Eu levo de uma forma super tranquila, sei que tem muitas críticas coerentes, muitas que fogem do padrão. Olham para esse futebol jogadora lá atrás como se fosse tudo perfeito, como se vencesse todas as partidas, o que não é verdade. Estou muito tranquilo de trabalhar tanto pela diretoria, como pelo staff e grupo de jogadoras. Acredito muito no meu trabalho e sei onde a gente pode chegar — disse ele.

Lucas Piccinato no Timão

Ex-Internacional, Lucas Piccinato assumiu o Corinthians em dezembro de 2023, após Arthur Elias deixar o clube para assumir a Seleção Brasileira. No Parque São Jorge, ele já conquistou a Libertadores Feminina, o Brasileirão e a Supercopa do Brasil, em 2024.

Na temporada atual, as Brabas estão classificadas para as quartas de final do Brasileirão e terão o Bahia como adversário. No Paulistão, lutam pela liderança, enquanto na Copa do Brasil duelam com o Cruzeiro.

