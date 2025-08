O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na manhã deste domingo (3), pela 5ª rodada do Paulistão Feminino, e assumiu a liderança do estadual, com 12 pontos. O único gol da partida foi marcado por Gabi Zanotti, no primeiro tempo.

Com o triunfo no Derby, as Brabas chegam a quatro vitórias em cinco jogos no torneio. O Corinthians terá duelos decisivos nas próximas semanas, com o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, e Bahia, nas quartas de final do Brasileirão Feminino.

Corinthians supera Palmeiras na Fazendinha

O Corinthians começou pressionando pelos lados. Aos 6 minutos, Jaqueline avançou pela direita e finalizou cruzado. A bola passou perigosamente em frente ao gol, mas a camisa 11 Eudmilla não conseguiu completar a jogada.

O Palmeiras tentou responder aos 20 minutos, quando Tainá Maranhão arriscou de fora da área. A goleira corinthiana estava atenta e encaixou com segurança, sem dar rebote. Tainá ainda teve oportunidade de ampliar no primeiro tempo e foi a jogadora mais ofensiva do Palmeiras na partida.

Aos 40 minutos, Gabi Zanotti subiu mais alto que a defesa palmeirense e inaugurou o placar após cruzamento de Andressa Alves. Corinthians 1 a 0.

O segundo tempo começou com o Corinthians melhor em campo. O Palmeiras, por sua vez, diminuiu o ritmo e sentiu fisicamente, empilhando saídas de bolas erradas.

Uma das principais chances do Timão foi com Gisela Robledo, que começou a partida no banco. A camisa 7 dominou pelo lado direito, driblou uma adversária e chutou com a perna canhota, mas a bola passou acima do gol.

Aos 31, Pati Maldaner derrubou Jaqueline na entrada da área e a arbitragem assinalou falta e cartão amarelo para a defensora. A cobrança parou na barreira. O Verdão respondeu com Tainá Maranhão. A atacante avançou pela esquerda, driblou adversárias e parou em Kemelli.

Na reta final, o Palmeiras investiu em bolas paradas. Pati Maldaner cobrou falta com força, mas a bola passou à direita do gol. No contra-ataque, Gisela Robledo fez grande jogada, avançou pela esquerda e tocou para Carol Nogueira, que isolou. O jogo ficou quente nos minutos finais, com muita participação da torcida nas arquibancadas, mas o placar se manteve em 1 a 0 para o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto, às 11h (horário de Brasília) 📍 Local: Fazendinha - Parque São Jorge, São Paulo (SP) ⚽ Gols: Gabi Zanotti (40'1T) Público: 792 torcedores Cartões amarelos: Pati Maldaner (Palmeiras) Cartões vermelhos: -

CORINTHIANS: Kemelli; Gi Fernandes, Érika, Thaís Ferreira e Tamires; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Letícia Monteiro), Gabi Zanotti e Andressa Alves (Ariel Godoi); Eudimilla (Gisela Robledo) e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato.

PALMEIRAS: Tainá Borges; Rhay Coutinho, Poliana, Pati Maldaner e Carla (Emily); Andressinha (Ingryd), Diany (Espinales), Brena (Isadora), Yoreli Rincón (Soll); Tainá Maranhão e Anny Marabá (Raísa Bahia). Técnica: Camilla Orlando.