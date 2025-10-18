O Corinthians entra em campo contra o Deportivo Cali neste sábado (18), às 16h30, no Estádio Florêncio Sola, pela final da Libertadores Feminina 2025. O jogo será transmitido pela TV Globo para o estado de São Paulo, além de Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV.

As Brabas do Timão buscam o sexto título da Libertadores Feminina e, pensando nisso, Lucas Piccinato vem com força máxima. Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Vic Albuquerque; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti.

A exceção é Andressa Alves, que deixou o campo com dor na posterior da coxa no jogo contra a Ferroviária, na última quarta-feira (15), e começa no banco de reservas.

Gabi Zanotti comemora gol do Corinthians contra o Cruzeiro no Brasileirão feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

O Deportivo Cali, que tem apenas Paula Medina como desfalque por suspensão, também vem forte para a decisão. Jhon Alber Ortíz escala a equipe com Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Zharick Montoya, Paola García e Melanin Aponzá; Michelle Vasquez, Kelly Ibarguen e María Marquinez.

Deportivo Cali é finalista da Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)

Arbitragem do jogo

Árbitras e Árbitros de Campo

Árbitra central: Maria Laura Fortunato (ARG)

Assistente 1: Gisela Trucco (ARG)

Assistente 2: Carla López (ARG)

Quarta árbitra: Dione Rissios

VAR

Árbitra de VAR: Saloma Di Iorio (ARG)

Assistente de VAR: Léslie Vásquez (CHI)

Equipe de apoio

Assessora de arbitragem: Silvia Reyes (PER)

Quality Manager: Oswaldo Segura (ECU)

Tudo sobre a final da Libertadores Feminina

CORINTHIANS X DEPORTIVO CALI

Data: sábado, 18 de outubro

Horário: 16h30 (de Brasília)

Onde assistir: TV Globo SP, Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Vic Albuquerque; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.

DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Zharick Montoya, Paola García e Melanin Aponzá; Michelle Vasquez, Kelly Ibarguen e María Marquinez. Técnico: Jhon Alber Ortíz.