Corinthians e Deportivo Cali disputam final da Libertadores Feminina; veja escalações
Equipes entram em campo às 16h30 (de Brasília)
O Corinthians entra em campo contra o Deportivo Cali neste sábado (18), às 16h30, no Estádio Florêncio Sola, pela final da Libertadores Feminina 2025. O jogo será transmitido pela TV Globo para o estado de São Paulo, além de Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV.
As Brabas do Timão buscam o sexto título da Libertadores Feminina e, pensando nisso, Lucas Piccinato vem com força máxima. Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Vic Albuquerque; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti.
A exceção é Andressa Alves, que deixou o campo com dor na posterior da coxa no jogo contra a Ferroviária, na última quarta-feira (15), e começa no banco de reservas.
O Deportivo Cali, que tem apenas Paula Medina como desfalque por suspensão, também vem forte para a decisão. Jhon Alber Ortíz escala a equipe com Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Zharick Montoya, Paola García e Melanin Aponzá; Michelle Vasquez, Kelly Ibarguen e María Marquinez.
Arbitragem do jogo
Árbitras e Árbitros de Campo
- Árbitra central: Maria Laura Fortunato (ARG)
- Assistente 1: Gisela Trucco (ARG)
- Assistente 2: Carla López (ARG)
- Quarta árbitra: Dione Rissios
VAR
- Árbitra de VAR: Saloma Di Iorio (ARG)
- Assistente de VAR: Léslie Vásquez (CHI)
Equipe de apoio
- Assessora de arbitragem: Silvia Reyes (PER)
- Quality Manager: Oswaldo Segura (ECU)
Tudo sobre a final da Libertadores Feminina
- CORINTHIANS X DEPORTIVO CALI
- Data: sábado, 18 de outubro
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Onde assistir: TV Globo SP, Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Vic Albuquerque; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
DEPORTIVO CALI: Luisa Agudelo, Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar, Zharick Montoya, Paola García e Melanin Aponzá; Michelle Vasquez, Kelly Ibarguen e María Marquinez. Técnico: Jhon Alber Ortíz.
