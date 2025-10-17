Corinthians x Deportivo Cali: IA crava campeão da Libertadores Feminina

Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam, neste sábado (18), pela final da Libertadores Feminina. A bola rola às 16h30 (Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, para definir quem saíra com a sonhada Glória Eterna.

Sabendo da importância do duelo, o Lance! consultou uma inteligência artificial para pegar uma previsão de quem vencerá a final da Libertadores Feminina entre Corinthians x Deportivo Cali.

De acordo com o ChatGPT, os torcedores do Timão vão celebrar quando a partida entre Corinthians e Deportivo Cali terminar. A IA previu o placar de 3 a 1 para as "Brabas" em Buenos Aires, palco da final da Libertadores Feminina.

A IA ainda previu que os três gols do Corinthians serão marcados por Andressa Alves, destaque do Timão e da Seleção Brasileira Feminina.

Corinthians vai pegar o Deportivo Cali na final da Libertadores Feminina. (Foto: Conmebol/Divulgação)

Como Corinthians e Deportivo Cali chegaram na final da Libertadores Feminina

O Deportivo Cali garantiu vaga na decisão da Libertadores Feminina ao vencer o Colo-Colo nos pênaltis, por 5 a 4, após empate no tempo normal. A goleira adversária defendeu a cobrança de Valencia, e o time colombiano avançou para a final.

O Corinthians, por sua vez, superou a Ferroviária também nas penalidades, por 6 a 5, depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Mariza abriu o placar de cabeça após escanteio cobrado por Andressa Alves, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Andressa empatou para a Locomotiva. Nas penalidades, a goleira Nicole brilhou ao defender a cobrança de Fátima Dutra, garantindo a classificação alvinegra.

O duelo colocará frente a frente o Corinthians, tricampeão continental e favorito ao título, contra o Deportivo Cali, que busca sua primeira conquista na Libertadores Feminina.