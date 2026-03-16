Bahia e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h, em Pituaçu, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino, no primeiro Ba-Vi da história da elite nacional. A partida terá transmissão da TV Brasil.

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Em meio a um começo irregular das duas equipes, o duelo ganha ainda mais peso para quem busca reação na competição. Pelo lado tricolor, a atacante Ju Oliveira destacou a importância do período de preparação antes do clássico.

— Tivemos um período bom de treinos para trabalhar alguns pontos que estávamos errando, e seguir evoluindo no que fizemos de bom nos dois últimos jogos, para fazermos jogos ainda melhores nesta sequência da temporada — afirmou ela.

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Ano passado, Ju marcou dois gols em 23 partidas e não esconde a expectativa de entrar em campo nesta segunda. A atleta valorizou a oportunidade de disputar o clássico, desta vez pelo Brasileiro.

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— É um privilégio poder disputar este primeiro Ba-Vi do Brasileirão, vestir a camisa do Bahia e representar o Nordeste também! Espero que possamos sempre continuar evoluindo e fazendo história para o futebol feminino — completou.

Mesmo reconhecendo o equilíbrio e o grau de dificuldade do duelo, Ju Oliveira demonstrou confiança no trabalho realizado.

— As expectativas para este clássico são as melhores possíveis. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, mas nos preparamos muito e, se Deus quiser, faremos um excelente jogo para sair com o triunfo, que é o mais importante e nosso objetivo sempre — destacou. A atacante também chamou atenção para o fator casa como diferencial no confronto.

— Disputar esse jogo em casa, diante da nossa torcida, é uma grande responsabilidade, e sabemos que precisamos vencer e mostrar a força do nosso grupo. Ao longo da temporada, temos evoluído muito como equipe e confiamos no trabalho que vem sendo feito. O torcedor quer ver o resultado dentro de campo, os três pontos, e estamos preparados para buscar isso — finalizou.

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