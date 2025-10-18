O Deportivo Cali chega à final da Libertadores Feminina 2025 como uma equipe organizada e de leitura tática apurada. O time colombiano enfrenta o Corinthians neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, com transmissão da TV Globo (SP), Sportv, GOAT (YouTube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV.

A campanha do Deportivo Cali

Com uma campanha de cinco jogos, três vitórias e dois empates, o Cali se apoia em um 4-3-3 disciplinado, priorizando a consistência defensiva e o aproveitamento das transições. Foram seis gols marcados e apenas um sofrido, justamente contra o Libertad, na estreia da competição.

Deportivo Cali na Libertadores Feminina 2025

Fase de grupos:

• Deportivo Cali 1 x 1 Libertad

• Nacional (URU) 0 x 1 Deportivo Cali

• Universidade Chile 0 x 2 Deportivo Cali Quartas de final:

• Deportivo Cali 2 x 0 São Paulo Semifinal

• Deportivo Cali 0 (5) x (4) 0 Colo-Colo

Campanha: 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, 6 gols marcados e apenas 1 sofrido.

Nomes de destaque

A solidez começa com Luisa Agudelo, goleira de apenas 18 anos que vem se destacando como uma das promessas mais seguras da posição no continente. Ágil e com leitura rápida em bolas aéreas, ela tem sido peça fundamental para o equilíbrio da equipe.

Luisa Aguelo é destaque do Deportivo Cali. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Na defesa, nomes como Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo e Angie Salazar sustentam uma linha firme e sincronizada. O quarteto joga com intensidade e bom posicionamento, característica central da filosofia do técnico, que privilegia compactação e marcação alta em momentos pontuais.

O ataque, por outro lado, reflete a divisão de protagonismo do elenco. Nenhuma jogadora marcou mais de um gol: María Marquínez, Melany Aponzá, Kelly Ibargüen, Paola García e Angie Salazar aparecem empatadas na artilharia da equipe, com um gol cada. Essa variedade ofensiva indica um sistema coletivo, sem dependência de uma finalizadora específica.

Colombianas devem apostar em postura reativa

Diante do Corinthians, o Deportivo Cali deve adotar um comportamento mais reativo, apostando nas transições rápidas, na força física e na exploração dos espaços deixados pela pressão corinthiana. O time colombiano costuma acelerar pelos lados e aproveitar a velocidade das pontas para criar situações de perigo.

Ainda que tenha menos posse de bola que o rival, o Cali compensa com intensidade e disciplina tática. A final, portanto, promete o duelo de um Corinthians dominante com a bola contra um Cali eficiente e letal na transição, um confronto de estilos que pode decidir o título continental.

Deportivo Cali eliminou o São Paulo e o Colo-Colo. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Provável escalação do Deportivo Cali

Provável escalação do Deportivo Cali: Luisa Agudelo; Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo e Angie Salazar; Loren Sánchez, Paula Medina e Paola García; Melanin Aponzá, Kelly Ibargüen e María Marquínez. Técnico: Jhon Alber Ortíz.