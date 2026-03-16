O Bahia levou a melhor no primeiro Ba-Vi do Brasileirão Feminino e somou seus primeiros três pontos. Nesta segunda-feira (16), em Pituaçu, as Mulheres de Aço venceram por 3 a 2 em um duelo movimentado, marcado por reviravoltas e emoção até os minutos finais.

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Roqueline abriu o placar para o Bahia aos 33 minutos, mas a resposta das Leoas veio ainda na etapa inicial, com Milena Monteiro deixando tudo igual aos 41. Na volta do intervalo, o time da casa retomou a vantagem logo aos seis, quando Natalie Nalon converteu pênalti.

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Já na reta final, Raquel ampliou aos 42 e encaminhou a vitória. Bárbara ainda diminuiu nos acréscimos, também em cobrança de pênalti, aos 46, fechando o placar.

O próximo compromisso do Tricolor de Aço será diante do Santos, em casa, no dia 21, às 16h. Já o Vitória volta a campo do Palmeiras, no dia 22, às 11h, no Allianz Parque.

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Bahia e Vitória se enfrentaram em Pituaçu pelo Brasileirão Feminino. (Letícia Martins/Bahia)

Tabela do Brasileirão Feminino após a 3ª rodada

Aqui está a tabela simplificada com posição, time, pontuação e saldo de gols: