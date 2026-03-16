Bahia bate Vitória no primeiro Ba-Vi da história do Brasileirão Feminino
Mulheres de Aço conquistaram o primeiro triunfo
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O Bahia levou a melhor no primeiro Ba-Vi do Brasileirão Feminino e somou seus primeiros três pontos. Nesta segunda-feira (16), em Pituaçu, as Mulheres de Aço venceram por 3 a 2 em um duelo movimentado, marcado por reviravoltas e emoção até os minutos finais.
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Roqueline abriu o placar para o Bahia aos 33 minutos, mas a resposta das Leoas veio ainda na etapa inicial, com Milena Monteiro deixando tudo igual aos 41. Na volta do intervalo, o time da casa retomou a vantagem logo aos seis, quando Natalie Nalon converteu pênalti.
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Já na reta final, Raquel ampliou aos 42 e encaminhou a vitória. Bárbara ainda diminuiu nos acréscimos, também em cobrança de pênalti, aos 46, fechando o placar.
O próximo compromisso do Tricolor de Aço será diante do Santos, em casa, no dia 21, às 16h. Já o Vitória volta a campo do Palmeiras, no dia 22, às 11h, no Allianz Parque.
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Tabela do Brasileirão Feminino após a 3ª rodada
Aqui está a tabela simplificada com posição, time, pontuação e saldo de gols:
|Pos
|Time
|Pontos
|Saldo de Gols
1
Palmeiras
9
+6
2
Cruzeiro
7
+4
2
Santos
7
+4
4
Flamengo
7
+3
5
Fluminense
7
+2
6
São Paulo
6
+1
7
Ferroviária
6
0
8
Internacional
4
+1
9
Corinthians
4
0
9
Bragantino
4
0
11
Botafogo
4
0
12
Juventude
4
0
13
Bahia
3
-2
14
Vitória
1
-2
15
Atlético Mineiro
1
-3
16
Mixto
1
-4
17
Grêmio
0
-3
18
América Mineiro
0
-7
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