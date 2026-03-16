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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Bahia bate Vitória no primeiro Ba-Vi da história do Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço conquistaram o primeiro triunfo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 16/03/2026
23:23
Bahia supera Vitória pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. (Letícia Martins/Bahia)
imagem cameraBahia supera Vitória pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. (Letícia Martins/Bahia)
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O Bahia levou a melhor no primeiro Ba-Vi do Brasileirão Feminino e somou seus primeiros três pontos. Nesta segunda-feira (16), em Pituaçu, as Mulheres de Aço venceram por 3 a 2 em um duelo movimentado, marcado por reviravoltas e emoção até os minutos finais.

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Roqueline abriu o placar para o Bahia aos 33 minutos, mas a resposta das Leoas veio ainda na etapa inicial, com Milena Monteiro deixando tudo igual aos 41. Na volta do intervalo, o time da casa retomou a vantagem logo aos seis, quando Natalie Nalon converteu pênalti.

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Já na reta final, Raquel ampliou aos 42 e encaminhou a vitória. Bárbara ainda diminuiu nos acréscimos, também em cobrança de pênalti, aos 46, fechando o placar.

O próximo compromisso do Tricolor de Aço será diante do Santos, em casa, no dia 21, às 16h. Já o Vitória volta a campo do Palmeiras, no dia 22, às 11h, no Allianz Parque.

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➡️ Time feminino do Palmeiras jogará no Allianz Parque pela primeira vez em 2026

Bahia e Vitória se enfrentaram em Pituaçu pelo Brasileirão Feminino. (Letícia Martins/Bahia)
Bahia e Vitória se enfrentaram em Pituaçu pelo Brasileirão Feminino. (Letícia Martins/Bahia)

Tabela do Brasileirão Feminino após a 3ª rodada

Aqui está a tabela simplificada com posição, time, pontuação e saldo de gols:

PosTimePontosSaldo de Gols

1

Palmeiras

9

+6

2

Cruzeiro

7

+4

2

Santos

7

+4

4

Flamengo

7

+3

5

Fluminense

7

+2

6

São Paulo

6

+1

7

Ferroviária

6

0

8

Internacional

4

+1

9

Corinthians

4

0

9

Bragantino

4

0

11

Botafogo

4

0

12

Juventude

4

0

13

Bahia

3

-2

14

Vitória

1

-2

15

Atlético Mineiro

1

-3

16

Mixto

1

-4

17

Grêmio

0

-3

18

América Mineiro

0

-7

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