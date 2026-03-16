Time feminino do Palmeiras jogará no Allianz Parque pela primeira vez em 2026
Palestrinas enfrentam o Vitória neste domingo (22)
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O Palmeiras enfrentará o Vitória no próximo domingo (22), às 11h, no Allianz Parque, pela sequência do Brasileirão Feminino. Inicialmente programado para a Arena Barueri, às 18h, o confronto teve alteração de local e horário e será disputado na casa palmeirense, um dos principais palcos do futebol brasileiro.
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A partida marcará a primeira vez em 2026 que as Palestrinas atuarão no Allianz Parque. Até o momento, o clube ainda não divulgou informações sobre a venda de ingressos para o duelo.
Dentro de campo, o Palmeiras vive um início de campanha bastante positivo. A equipe lidera a primeira fase da competição com 100% de aproveitamento, somando três vitórias em três partidas. O time marcou nove gols e sofreu apenas três até aqui, desempenho que o coloca na ponta da tabela.
Na rodada mais recente, o Alviverde venceu o Corinthians por 3 a 2 em um clássico movimentado, resultado que manteve a equipe invicta no campeonato. Antes, venceu o América-MG (4 a 0) e Grêmio (2 a 1).
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Palmeiras só jogou na Arena Barueri em 2025
Todas as 21 partidas do Palmeiras feminino como mandante foram disputadas na Arena Barueri, que se consolidou como a casa fixa da equipe ao longo da temporada passada. O estádio recebeu compromissos do Brasileirão, do Paulista e da Copa do Brasil, incluindo jogos de fases decisivas.
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