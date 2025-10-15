Meia do Corinthians deixa campo com dores e vira preocupação na Libertadores Feminina
Camisa 9 sentiu posterior da coxa e deixou o gramado
A meio-campista Andressa Alves virou preocupação do Corinthians na reta final da Libertadores Feminina. Ela deixou o campo com dor na posterior da coxa no jogo contra a Ferroviária, nesta quarta-feira (15).
Líder de assistência do Corinthians nesta edição da Libertadores, Andressa Alves soma quatro passes a gol. Na temporada, ela tem sete gols com a camisa do Timão.
O que aconteceu com Andressa Alves
Momento de apreensão no Corinthians. Aos 25 minutos do segundo tempo, Andressa Alves precisou ser substituída após sentir dores na parte posterior da coxa durante a semifinal da Libertadores Feminina. A meia saiu chorando e deu lugar a Vic Albuquerque.
A camisa nove vinha sendo um dos destaques da equipe, com participação direta no gol de Mariza, que abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após receber atendimento médico, Andressa deixou o campo amparada, inclusive com apoio da goleira Luciana, da Ferroviária, sob aplausos das companheiras e preocupação no banco alvinegro.
Corinthians zera departamento médico
O Corinthians zerou o departamento médico e contou com o retorno da atacante Jaqueline para a semifinal da Libertadores Feminina. A jogadora se recuperou de um trauma no pé direito e voltou a ser relacionada pela primeira vez desde a lesão.
