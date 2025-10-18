O Corinthians encara o Deportivo Cali neste sábado, às 16h30 (de Brasília), em busca do sexto título da Libertadores Feminina. A partida decisiva, no entanto, tem sido encarada com leveza pelas Brabas. É o que mostra um vídeo, que ganhou destaque na web com jogadoras do Corinthians ensaiando coreografias antes da final.

Na gravação, que foi registrada pela "Corinthians TV" e foi divulgada também pelo portal "Meu Timão", é possível ver as atacantes Vic Albuquerque e Jaqueline, além da meio-campista venezuelana Dayana Rodriguez fazendo algumas danças na concentração da equipe.

"Então esse é o segredo do Corinthians pra ser multicampeão e chegar em 3 finais de Libertadores consecutivas?", escreveu o portal "Meu Timão".

Além do hexacampeonato, o Corinthians tem mais um objetivo em campo: garantir vaga na Copa das Campeãs, novo torneio da Fifa. A novidade contará com seis clubes e será organizado pela entidade nos moldes da Copa Intercontinental do futebol masculino.

Se derrotar o Deportivo Cali, o Corinthians, inclusive, pode ser o primeiro time brasileiro tricampeão seguido do torneio entre homens e mulheres. As Brabas são as atuais bicampeãs da Libertadores Feminina e as maiores vencedores da história. Até o momento, foram cinco títulos conquistados das 16 edições disputadas: 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.

Jogadoras do Corinthians comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Corinthians transmitirá final da Libertadores Feminina

O Corinthians conseguiu a liberação da Conmebol para transmitir a partida contra o Deportivo Cali, da Colômbia, pela final da Libertadores Feminina, nos telões da Neo Química Arena. A decisão ficará disponível aos torcedores que forem ao estádio para acompanhar o duelo com o Atlético-MG pelo Brasileirão.

As Brabas entram em campo às 16h30 (de Brasília) na busca pelo sexto título da Libertadores. Já o time masculino enfrenta o Galo às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada. A entrada dos torcedores no estádio será liberada às 17h.

Onde assistir as Brabas

O Corinthians enfrenta o Deportivo Cali neste sábado (18), às 16h30, no Estádio Florêncio Sola, pela final da Libertadores Feminina 2025. O jogo será transmitido pela TV Globo para o estado de São Paulo, além de Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV.