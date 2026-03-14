Futebol Feminino

Serrana vê margem para São Paulo evoluir no Brasileirão Feminino e manter invencibilidade

Meia aponta caminhos para potencializar desempenho do Tricolor

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 14/03/2026
15:01
Serrana em campo pelo São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)
imagem cameraSerrana em campo pelo São Paulo. (Foto: CBF/Divulgação)
A meio-campista Duda Serrana analisou o início de temporada do São Paulo e destacou o desempenho da equipe nas primeiras partidas do ano. A jogadora ressaltou a importância das vitórias conquistadas até aqui, mas também apontou que o grupo segue focado em evoluir ao longo das competições.

Até o momento, o Tricolor bateu o Internacional, na estreia, por 2 a 1, e o Bahia pelo mesmo placar. A classificação parcial é de terceiro colocado.

Segundo a atleta, o time tem apresentado pontos positivos neste começo de calendário, especialmente pelos resultados obtidos diante de adversários fortes. Ainda assim, ela reconhece que há aspectos que podem ser aprimorados dentro de campo.

— Ainda temos coisas para melhorar, mas ficamos felizes pelas vitórias conquistadas neste início de temporada contra grandes adversários — afirmou a jogadora.

São Paulo e Ferroviária entram em campo neste sábado (14), em Cotia, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola às 16h e conta com transmissão da NSports (Youtube e canal fechado).

Duda também comentou sobre alguns fatores que considera importantes para que o São Paulo mantenha o bom momento e siga crescendo ao longo do ano. Para a atleta, a equipe precisa valorizar mais a posse de bola e ter tranquilidade na construção das jogadas.

— Acredito que precisamos explorar ainda melhor a qualidade do passe, ter mais paciência na criação das jogadas e caprichar nas finalizações. Esses pontos podem ser fundamentais para a nossa evolução durante a temporada — completou.

Serrana comemora vitória do São Paulo. (Foto: reprodução/redes sociais)

