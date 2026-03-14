Serrana vê margem para São Paulo evoluir no Brasileirão Feminino e manter invencibilidade
Meia aponta caminhos para potencializar desempenho do Tricolor
- Matéria
- Mais Notícias
A meio-campista Duda Serrana analisou o início de temporada do São Paulo e destacou o desempenho da equipe nas primeiras partidas do ano. A jogadora ressaltou a importância das vitórias conquistadas até aqui, mas também apontou que o grupo segue focado em evoluir ao longo das competições.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Festival reúne clubes e projetos de base do futebol feminino em São Paulo
Futebol Feminino12/03/2026
- Futebol Feminino
São Paulo usa Data Fifa para recuperar atletas e manter embalo no Brasileirão Feminino
Futebol Feminino26/02/2026
- Futebol Feminino
Ídolo do São Paulo, Raí destaca papel do futebol feminino no combate ao machismo
Futebol Feminino24/02/2026
Até o momento, o Tricolor bateu o Internacional, na estreia, por 2 a 1, e o Bahia pelo mesmo placar. A classificação parcial é de terceiro colocado.
Segundo a atleta, o time tem apresentado pontos positivos neste começo de calendário, especialmente pelos resultados obtidos diante de adversários fortes. Ainda assim, ela reconhece que há aspectos que podem ser aprimorados dentro de campo.
— Ainda temos coisas para melhorar, mas ficamos felizes pelas vitórias conquistadas neste início de temporada contra grandes adversários — afirmou a jogadora.
São Paulo e Ferroviária entram em campo neste sábado (14), em Cotia, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola às 16h e conta com transmissão da NSports (Youtube e canal fechado).
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Duda também comentou sobre alguns fatores que considera importantes para que o São Paulo mantenha o bom momento e siga crescendo ao longo do ano. Para a atleta, a equipe precisa valorizar mais a posse de bola e ter tranquilidade na construção das jogadas.
— Acredito que precisamos explorar ainda melhor a qualidade do passe, ter mais paciência na criação das jogadas e caprichar nas finalizações. Esses pontos podem ser fundamentais para a nossa evolução durante a temporada — completou.
➡️ De virada, Palmeiras vence Corinthians pelo Brasileirão Feminino
- Matéria
- Mais Notícias