Corinthians transmitirá final da Libertadores Feminina antes de confronto com Atlético-MG
Em forma de protesto, jogadores não atuaram nos 15 segundos iniciais do jogo
O Corinthians conseguiu a liberação da Conmebol para transmitir a partida contra o Deportivo Cali, da Colômbia, pela final da Libertadores Feminina, nos telões da Neo Química Arena. De acordo com o jornalista Daniel Keppler, a decisão ficará disponível aos torcedores que forem ao estádio para acompanhar o duelo com o Atlético-MG pelo Brasileirão.
As Brabas entram em campo às 16h30 (de Brasília) na busca pelo sexto título da Libertadores. Já o time masculino enfrenta o Galo às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada. A entrada dos torcedores no estádio será liberada às 17h.
O que está em jogo na Libertadores?
Além do hexacampeonato, o Corinthians tem mais um objetivo em campo: garantir vaga na Copa das Campeãs, novo torneio da Fifa. A novidade contará com seis clubes e será organizado pela entidade nos moldes da Copa Intercontinental do futebol masculino.
Se derrotar o Deportivo Cali, o Corinthians, inclusive, pode ser o primeiro time brasileiro tricampeão seguido do torneio entre homens e mulheres. As Brabas são as atuais bicampeãs da Libertadores Feminina e as maiores vencedores da história. Até o momento, foram cinco títulos conquistados das 16 edições disputadas: 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024.
Corinthians x Deportivo Cali feminino: onde assistir o jogo das Brabas
O Corinthians enfrenta o Deportivo Cali neste sábado (18), às 16h30, no Estádio Florêncio Sola, pela final da Libertadores Feminina 2025. O jogo será transmitido pela TV Globo para o estado de São Paulo, além de Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV. A final é de jogo único e não haverá prorrogação. Em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis.
- Data: sábado, 18 de outubro
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Onde assistir: TV Globo SP, Sportv, GOAT (Youtube), CazéTV, NSports, Bandsports, Meu Timão e Pluto TV
