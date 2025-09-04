Com golaço no fim, Corinthians vence Bragantino e segue na liderança do Paulistão Feminino
Robledo garantiu a vitória das Brabas no fim do jogo
O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 2 nesta quinta-feira (4), pela 8ª rodada do Paulistão Feminino, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Os gols foram marcados por Catalina e Ilana, para o Massa Bruta, e Letícia Monteiro, Ellen e Robledo para as Brabas.
Com o resultado, o Timão segue na liderança do estadual e chega aos 21 pontos. O Bragantino, por sua vez, segue na sexta colocação, fora da zona de classificação ao mata-mata.
Como foi Bragantino e Corinthians
O Corinthians optou por uma equipe reserva e teve dificuldades defensivas nos minutos iniciais. O Red Bull Bragantino, por sua vez, pressionou.
Apesar da instabilidade, o Timão conseguiu sair na frente. Aos 26 minutos, Robledo fez grande jogada pela direita e cruzou para Letícia Monteiro, que apareceu na área para marcar o primeiro gol da partida.
A vantagem durou pouco. Aos 28, o Massa Bruta reagiu: Catalina se esticou em bola alçada na área e desviou para deixar tudo igual.
Aos 34, quase veio a virada. Thayslane ficou na frente da goleira corinthiana, mas finalizou para fora. O Timão respondeu logo depois, em chute de Ivana Fuso, mas parou em grande defesa da arqueira adversária.
Já nos acréscimos, a equipe do interior conseguiu a virada. Aos 47, após rebote da goleira Kemelli, Ilana aproveitou e empurrou para o fundo do gol: 2 a 1 Bragantino.
No início do segundo tempo, o Massa Bruta seguiu no ataque. Tamires, do Bragantino, arriscou de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo.
Ariel Godoi chegou a marcar, mas a arbitragem assinalou impedimento. A atacante foi a jogadora mais avançada do Timão e criou boas oportunidades de gol.
Aos 34 minutos, Ellen, em sua primeira participação, aproveitou cruzamento de Robleda e estufou as redes. RB Bragantino 2 a 2 Corinthians.
As Brabas passaram a dominar a partida e Gisela Robledo, de fora da área, acertou grande chute para fazer 3 a 2 para o Timão.
RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 CORINTHIANS
PAULISTÃO FEMININO - 8ª RODADA
- 📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de agosto, às 17h (horário de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- ⚽ Gols: Letícia Monteiro - Corinthians (26'/1T), Catalina Ongaro - RB Bragantino (30'1T) e Ilana Mendonça - RB Bragantino (45' +3/1T), Ellen Corinthians (34'/2T) e Gisela Robledo (90' 2T)
⚽ TIMES TITULARES
RED BULL BRAGANTINO: Thalya; Ilana, Débora, Géssica e Carol Tavares; Brenda, Ana Carla, Catalina e Tamires; Thayslane e Do Santos. Técnico: Humberto Simão.
CORINTHIANS: Kemelli; Paulinha, Thaís Regina, Letícia Teles e Juliete; Juliana Passari, Ivana Fuso e Letícia Monteiro; Gisela Robledo, Eudimilla e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.
