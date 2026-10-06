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Corinthians acerta salários do elenco feminino às vésperas da Libertadores

Diretoria quita CLT e direitos de imagem de setembro, mas clube ainda mantém pendências relativas a premiações

PorVinícius Espirito Santo SpadaGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
06/10/2026 11:37
Atualizado há 52 minutos
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Elenco das Brabas durante a final do Brasileirão 2026.
Elenco das Brabas durante a final do Brasileirão 2026 -(Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 3024345

Diretoria do Corinthians acertou os vencimentos de CLT e de imagem com o elenco feminino referente ao último mês, de setembro. O valor estava em aberto e atualmente não há mais pendência nesse sentido com as Brabas, que foram vice-campeãs do Brasileirão Feminino e, a partir do dia 15, iniciam a disputa na Libertadores.

Mesmo com os vencimentos de CLT e imagem em dia, o elenco ainda convive com pendências de premiações da Libertadores, Brasileirão 2025 e os vice-campeonatos no Mundial de Clubes e da Supercopa do Brasil. A informação foi divulgada pelo portal Meu Timão e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Elenco e diretoria já se reuniram para conversar sobre o assunto

A situação de atraso salarial com as Brabas não é algo novo na realidade do Corinthians. No dia 25 de agosto, cerca de 16 jogadoras e comissão técnica se reuniram com o presidente Osmar Stebile, no Parque São Jorge. O grupo tratou a reunião como um passo fundamental para cobrar os direitos de imagem de junho e julho, que, na época, estavam em aberto, os bônus atrasados das premiações, além de pedir melhorias na estrutura do departamento feminino.

Após a reunião, a diretoria realizou o pagamento referente aos direitos de imagem em duas parcelas. A primeira parte foi paga no dia 28 de agosto e a segunda no dia 15 de setembro.

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Brabas se preparam para a Libertadores

Após ser vice-campeã do Brasileirão 2026, no último sábado (3), o elenco comandado por Emily Lima volta aos trabalhos nesta quarta-feira (7). As Brabas se preparam para a Libertadores, que tem estreia marcada para o dia 15 de outubro, contra o Colo-Colo, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela primeira rodada do Grupo A.

Elenco das Brabas durante a final do Brasileirão 2026.
Elenco das Brabas durante a final do Brasileirão 2026 - (Foto: Theo Daolio / Modus Focus)

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