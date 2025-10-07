Copa Maria Bonita tem semifinais definidas; veja confrontos e datas
Bahia, Sport, Fortaleza e Botafogo-PB disputam competição
Maior competição do futebol feminino nordestino, a Copa Maria Bonita Betnacional definiu os duelos de semifinais nesta terça-feira (7). Bahia, Sport, Fortaleza e Botafogo-PB estão garantidos na fase de mata-mata e buscam a taça inédita.
As semifinais da Copa Maria Bonita serão disputadas nesta quinta-feira (9), na Arena de Pernambuco, com duas partidas decisivas que definirão as finalistas da competição regional.
Na primeira semifinal, às 15h30, o Sport enfrenta o Botafogo-PB em um duelo de camisas tradicionais do Nordeste. O time pernambucano chega embalado pela boa campanha na fase anterior e contará com o apoio da torcida em casa. Já a equipe paraibana busca surpreender e alcançar a decisão.
Logo depois, às 19h30, será a vez de Bahia e Fortaleza se enfrentarem em uma partida que promete equilíbrio. Os dois clubes vêm de atuações consistentes e mantêm ambições altas no torneio, além de já estarem garantidas no Brasileirão Feminino Série A1 na próxima temporada.
Semifinais – Copa Maria Bonita
📅 9 de outubro – Arena de Pernambuco
15h30 – Sport x Botafogo-PB
19h30 – Bahia x Fortaleza
Final
📅 11 de outubro – Arena de Pernambuco
16h30 – Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2
Copa Maria Bonita
- Data: 2 a 11 de outubro de 2025
- Local: Arena Pernambuco, Camaragibe – PE
- Times participantes: Bahia, Confiança, CRB, Sport, Botafogo-PB, ABC, Fortaleza, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa
- Transmissão: YouTube (GOAT), Sportv e Globoplay; Globo Nordeste em jogos selecionados
