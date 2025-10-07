menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa Maria Bonita tem semifinais definidas; veja confrontos e datas

Bahia, Sport, Fortaleza e Botafogo-PB disputam competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
20:24
Jogadoras do Bahia comemoram gol sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
imagem cameraJogadoras do Bahia comemoram gol. (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)
Maior competição do futebol feminino nordestino, a Copa Maria Bonita Betnacional definiu os duelos de semifinais nesta terça-feira (7). Bahia, Sport, Fortaleza e Botafogo-PB estão garantidos na fase de mata-mata e buscam a taça inédita.

As semifinais da Copa Maria Bonita serão disputadas nesta quinta-feira (9), na Arena de Pernambuco, com duas partidas decisivas que definirão as finalistas da competição regional.

Na primeira semifinal, às 15h30, o Sport enfrenta o Botafogo-PB em um duelo de camisas tradicionais do Nordeste. O time pernambucano chega embalado pela boa campanha na fase anterior e contará com o apoio da torcida em casa. Já a equipe paraibana busca surpreender e alcançar a decisão.

Jogadoras do Sport comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Sandy James/Sport)
Jogadoras do Sport comemoram gol pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Sandy James/Sport)

Logo depois, às 19h30, será a vez de Bahia e Fortaleza se enfrentarem em uma partida que promete equilíbrio. Os dois clubes vêm de atuações consistentes e mantêm ambições altas no torneio, além de já estarem garantidas no Brasileirão Feminino Série A1 na próxima temporada.

Semifinais – Copa Maria Bonita

📅 9 de outubro – Arena de Pernambuco
15h30 – Sport x Botafogo-PB
19h30 – Bahia x Fortaleza

Final
📅 11 de outubro – Arena de Pernambuco
16h30 – Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Copa Maria Bonita

  • Data: 2 a 11 de outubro de 2025
  • Local: Arena Pernambuco, Camaragibe – PE
  • Times participantes: Bahia, Confiança, CRB, Sport, Botafogo-PB, ABC, Fortaleza, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa
  • Transmissão: YouTube (GOAT), Sportv e Globoplay; Globo Nordeste em jogos selecionados

Fortaleza busca o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino A2 (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
Fortaleza conquistou o acesso inédito à Série A1 nesta temporada. (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

