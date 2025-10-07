menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Viradas e goleada; veja como foi a terça-feira (7) da Champions League Feminina

Com muitos gols, dia marcou a estreia da competição na temporada 2025/26

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/10/2025
19:07
imagem cameraPela Champions League Feminina, o Barcelona venceu o Bayern de Munique por 7 a 1 (Foto: Josep LAGO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (7), quatro partidas iniciaram a primeira rodada da Champions League Feminina 2025/26. Com chuva de gols, com viradas e goleada, o grande destaque da rodada foi o atropelo do Barcelona sobre o Bayern de Munique por 7 a 1, com show coletivo das catalãs. Já na Inglaterra, o Arsenal, atual campeão da competição, foi superado pelo Lyon por 2 a 1.

Champions League Feminina - Primeira rodada

Juventus 2x1 Benfica

Em Turim, a Juventus superou o Benfica por 2 a 1, em jogo decidido pela zagueira Cecilia Salvai. As portuguesas saíram na frente com Lúcia Alves, logo aos seis minutos. Porém, após o gol, foram dominadas pelas italianas, que empataram logo aos 22, com Salvai. No final da primeira etapa, Barbara Bonansea virou o duelo, mas foi anulado por impedimento. Mas, já no apagar das luzes, Cecilia Salvai apareceu de novo e marcou o gol da vitória da Velha Senhora.

Arsenal 1x2 Lyon

O Lyon venceu o Arsenal por 2 a 1, de virada. As inglesas saíram na frente com gol de Alexa Russo, mas dois erros na saída de bola permitiram que Melchie Dumornay marcasse os gols da virada ainda no primeiro tempo. Mesmo com a vantagem, a equipe francesa controlou o jogo e criou mais chances, enquanto as atuais campeões da Champions League Feminina tiveram atuação apagada e pouco ameaçou.

Pela Champions League Feminina, o Lyon venceu o Arsenal por 2 a 1 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Barcelona 7x1 Bayern de Munique

O Barcelona estreou com goleada histórica na Champions League Feminina ao vencer o Bayern de Munique por 7 a 1, no Estádio Johan Cruyff. Putellas abriu o placar logo aos quatro minutos e comandou um time dominante, que ainda marcou com Pajor (duas vezes), Brugts, Paralluelo e Clàudia Pina (também duas vezes). Bühl fez o único gol do Bayern, que pouco conseguiu reagir diante da pressão catalã. No primeiro tempo, o domínio foi absoluto: posse de bola superior a 70% e quatro gols marcados antes do intervalo.

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu, mas o controle permaneceu com as espanholas. Pajor aproveitou erro na saída de bola e marcou o quinto, antes de Pina brilhar no fim com dois gols em sequência. O resultado confirma o Barcelona como principal favorito ao título europeu, exibindo intensidade, talento e eficiência coletiva. Putellas e Bonmatí ditaram o ritmo no meio-campo, enquanto Pajor e Pina se destacaram na finalização, deixando o atual campeão alemão sem reação.

Pela Champions League Feminina, o Barcelona venceu o Bayern de Munique por 7 a 1 (Foto: Josep LAGO / AFP)

Outros resultados

  • Paris FC 2x2 OH Leuven

Partidas de quarta-feira

Quarta-feira – 08 de outubro

  1. 13h45 – Twente x Chelsea (ESPN2)
  2. 13h45 – Real Madrid x Roma (Disney+ Premium)
  3. 16h00 – St. Pölten x Atlético de Madrid (Disney+)
  4. 16h00 – Manchester United x Vålerenga (Disney+)
  5. 16h00 – Wolfsburg x Paris Saint-Germain (ESPN)

