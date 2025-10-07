menu hamburguer
Copa Maria Bonita: classificados às semifinais e próximos jogos

Fortaleza e Sport golearam adversário nesta segunda (6)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
06:03
Duda Batista em ação em Fortaleza x Sampaio Corrêa. (Foto: Fortaleza EC/Divulgação)
imagem cameraFortaleza está classificado às semis da Copa Maria Bonita. (Foto: Fortaleza EC/Divulgação)
A Copa Maria Bonita Betnacional é disputada de 2 a 11 de outubro, na Arena de Pernambuco, e reúne nove clubes do Nordeste, entre eles Bahia, Fortaleza, Sport, Atlético Piauiense, Botafogo-PB, CRB, Confiança, Sampaio Corrêa e ABC.

Nesta segunda-feira (6), Sport e Fortaleza venceram seus jogos e selaram classificação às semifinais. O Leão da Ilha goleou o ABC por 14 a 0, enquanto o Tricolor do Pici venceu o Confiança por 5 a 1.

Recém-contratada pelo Fortaleza, a meia Duda Batista comemorou o momento do clube.

— Fortaleza vem crescendo bastante no cenário do futebol feminino, esse ano conseguiram o acesso para o A1, para a elite, é algo muito importante (...) chego para agregar tanto dentro de campo quanto fora com a minha experiência e também estou aqui para aprender, com elas, com a equipe, com o time em si, porque sei que o Fortaleza tem uma torcida apaixonada, que apoia do começo ao fim — diz ela.

Classificados às semis

Líder do Grupo A, o Sport já garantiu sua vaga na semifinal da Copa Maria Bonita, confirmando a boa campanha na fase de grupos. Pelo Grupo B, o Bahia tem a classificação praticamente assegurada, mas ainda entra em campo nesta terça-feira (7) contra o Atlético Piauiense para definir a posição final.

No Grupo C, o Fortaleza terminou na liderança após a melhor campanha da chave. A disputa pela vaga de melhor segundo colocado segue aberta e pode ficar com Botafogo-PB, Sampaio Corrêa ou Atlético-PI, dependendo do resultado do confronto entre piauienses e baianas.

As Leoas da Ilha estrearam com vitória na Copa Maria Bonita Betnacional. Nesta quinta-feira (02), na Arena de Pernambuco, a equipe rubro-negra venceu o Botafogo-PB por 2 a 0, na primeira edição do torneio. (Foto: Sandy James/ SCR)
Próximos jogos

As equipes foram divididas em três grupos com três times cada, e os líderes e o melhor segundo colocado avançam às semifinais. A fase decisiva acontece na quarta-feira (9), com jogos às 15h30 e 19h30, enquanto a final está marcada para a sexta-feira (11), às 16h30, também na Arena.

3ª rodada

📅 7 de outubro
15h30 – Atlético-PI x Bahia (Grupo B)

Semifinais

  1. 📅 9 de outubro
  2. 15h30 – Melhor 1º colocado x Melhor 2º colocado
  3. 19h30 – 2º melhor 1º colocado x 1º melhor 1º colocado
  • Final
  • 📅 11 de outubro
  • 16h30 – Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

