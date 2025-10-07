Inédito! Entenda o formato da fase de liga da Champions League feminina 2025/26
Principal competição de clubes do Velho Continente começa nesta terça-feira (7)
Chegou ao fim a espera pelo início da Uefa Champions League feminina da temporada 2025/26. Em sua 25ª edição — a 17ª desde a mudança de nome —, a principal competição de clubes do futebol europeu começa nesta terça-feira (7), marcando a estreia do novo e inédito formato da fase de liga. A partir desta temporada, 18 equipes disputarão a Orelhuda. Mas, afinal, você compreende como funcionará esse novo modelo? O Lance! apresenta e detalha as principais informações sobre o torneio.
No novo formato da Champions, as equipes participam de seis partidas cada, classificando-se por meio de uma tabela única de pontos corridos. Nove clubes garantiram vaga direta com base no desempenho nos campeonatos nacionais e na edição anterior do torneio europeu: Arsenal, Lyon, PSG, Bayern München, Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Benfica e Juventus. Os nove times restantes foram definidos entre julho e setembro, por meio de fases eliminatórias: Paris FC, OH Leuven, Twente, Real Madrid, Roma, St. Pölten, Atlético de Madrid, Manchester United e Vålerenga.
Novo modelo 📝
Anteriormente, os times disputavam confrontos de ida e volta contra os três adversários de seu grupo; agora, cada equipe enfrenta seis oponentes distintos — três em casa e três fora — conforme sorteio baseado no ranking de clubes da Uefa. Ao fim desta fase, os quatro primeiros colocados avançam diretamente às quartas de final, enquanto os classificados entre a quinta e a 12ª posição disputarão os playoffs; os demais serão eliminados.
Os vencedores dos playoffs enfrentarão nas quartas os quatro primeiros colocados da fase anterior, que terão a vantagem de decidir os confrontos em casa. A partir desse ponto, retoma-se o tradicional formato de mata-mata, já presente nas edições anteriores do torneio. A data da final ainda não foi oficialmente definida, mas a decisão está prevista para ocorrer entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, no Ullevaal Stadion, em Oslo, capital da Noruega.
Calendário 📅
1️⃣ Fase de liga
- 1ª rodada: 07 e 08 de outubro de 2025
- 2ª rodada: 15 e 16 de outubro de 2025
- 3ª rodada: 11 e 12 de novembro de 2025
- 4ª rodada: 19 e 20 de novembro de 2025
- 5ª rodada: 09 e 10 de dezembro de 2025
- 6ª rodada: 17 de dezembro de 2025
2️⃣ Sorteio das fases eliminatórias
- Data: 18 de dezembro de 2025
- Local: Nyon, Suíça
3️⃣ Playoffs
- Jogos de ida: 11 e 12 de fevereiro de 2026
- Jogos de volta: 18 e 19 de fevereiro de 2026
4️⃣ Quartas de Final
- Ida: 24 e 25 de março de 2026
- Volta: 01 e 02 de abril de 2026
5️⃣ Semifinais
- Ida: 25 e 26 de abril de 2026
- Volta: 02 e 03 de maio de 2026
6️⃣ Final
- Data: Entre 22 e 24 de maio de 2026 (a confirmar)
- Local: Ullevaal Stadion, Oslo (Noruega)
Rodada de abertura e onde assistir 📺
Terça-feira – 07 de outubro
- 13h45 – Juventus x Benfica (ESPN4)
- 16h00 – Arsenal x Lyon (Disney+ Premium)
- 16h00 – Barcelona x Bayern München (ESPN)
- 16h00 – Paris FC x OH Leuven (Disney+)
Quarta-feira – 08 de outubro
- 13h45 – Twente x Chelsea (ESPN2)
- 13h45 – Real Madrid x Roma (Disney+ Premium)
- 16h00 – St. Pölten x Atlético de Madrid (Disney+)
- 16h00 – Manchester United x Vålerenga (Disney+)
- 16h00 – Wolfsburg x Paris Saint-Germain (ESPN)
🚨: Todos os jogos da Champions League feminina da temporada 2025/26 terão transmissão pelos canais ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.
