Chegou ao fim a espera pelo início da Uefa Champions League feminina da temporada 2025/26. Em sua 25ª edição — a 17ª desde a mudança de nome —, a principal competição de clubes do futebol europeu começa nesta terça-feira (7), marcando a estreia do novo e inédito formato da fase de liga. A partir desta temporada, 18 equipes disputarão a Orelhuda. Mas, afinal, você compreende como funcionará esse novo modelo? O Lance! apresenta e detalha as principais informações sobre o torneio.

Quem será o campeão? 🏆

No novo formato da Champions, as equipes participam de seis partidas cada, classificando-se por meio de uma tabela única de pontos corridos. Nove clubes garantiram vaga direta com base no desempenho nos campeonatos nacionais e na edição anterior do torneio europeu: Arsenal, Lyon, PSG, Bayern München, Wolfsburg, Barcelona, Chelsea, Benfica e Juventus. Os nove times restantes foram definidos entre julho e setembro, por meio de fases eliminatórias: Paris FC, OH Leuven, Twente, Real Madrid, Roma, St. Pölten, Atlético de Madrid, Manchester United e Vålerenga.

Novo modelo 📝

Anteriormente, os times disputavam confrontos de ida e volta contra os três adversários de seu grupo; agora, cada equipe enfrenta seis oponentes distintos — três em casa e três fora — conforme sorteio baseado no ranking de clubes da Uefa. Ao fim desta fase, os quatro primeiros colocados avançam diretamente às quartas de final, enquanto os classificados entre a quinta e a 12ª posição disputarão os playoffs; os demais serão eliminados.

Os vencedores dos playoffs enfrentarão nas quartas os quatro primeiros colocados da fase anterior, que terão a vantagem de decidir os confrontos em casa. A partir desse ponto, retoma-se o tradicional formato de mata-mata, já presente nas edições anteriores do torneio. A data da final ainda não foi oficialmente definida, mas a decisão está prevista para ocorrer entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, no Ullevaal Stadion, em Oslo, capital da Noruega.

Calendário 📅

1️⃣ Fase de liga

1ª rodada : 07 e 08 de outubro de 2025

: 07 e 08 de outubro de 2025 2ª rodada : 15 e 16 de outubro de 2025

: 15 e 16 de outubro de 2025 3ª rodada : 11 e 12 de novembro de 2025

: 11 e 12 de novembro de 2025 4ª rodada : 19 e 20 de novembro de 2025

: 19 e 20 de novembro de 2025 5ª rodada : 09 e 10 de dezembro de 2025

: 09 e 10 de dezembro de 2025 6ª rodada: 17 de dezembro de 2025

2️⃣ Sorteio das fases eliminatórias

Data : 18 de dezembro de 2025

: 18 de dezembro de 2025 Local: Nyon, Suíça

3️⃣ Playoffs

Jogos de ida: 11 e 12 de fevereiro de 2026 Jogos de volta: 18 e 19 de fevereiro de 2026

4️⃣ Quartas de Final

Ida: 24 e 25 de março de 2026 Volta: 01 e 02 de abril de 2026

5️⃣ Semifinais

Ida: 25 e 26 de abril de 2026 Volta: 02 e 03 de maio de 2026

6️⃣ Final

Data : Entre 22 e 24 de maio de 2026 (a confirmar)

: Entre 22 e 24 de maio de 2026 (a confirmar) Local: Ullevaal Stadion, Oslo (Noruega)

Rodada de abertura e onde assistir 📺

Terça-feira – 07 de outubro

13h45 – Juventus x Benfica (ESPN4)

– Juventus x Benfica (ESPN4) 16h00 – Arsenal x Lyon (Disney+ Premium)

– Arsenal x Lyon (Disney+ Premium) 16h00 – Barcelona x Bayern München (ESPN)

– Barcelona x Bayern München (ESPN) 16h00 – Paris FC x OH Leuven (Disney+)

Quarta-feira – 08 de outubro

13h45 – Twente x Chelsea (ESPN2) 13h45 – Real Madrid x Roma (Disney+ Premium) 16h00 – St. Pölten x Atlético de Madrid (Disney+) 16h00 – Manchester United x Vålerenga (Disney+) 16h00 – Wolfsburg x Paris Saint-Germain (ESPN)

🚨: Todos os jogos da Champions League feminina da temporada 2025/26 terão transmissão pelos canais ESPN (TV fechada) e pela plataforma de streaming Disney+.

