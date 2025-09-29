Lenda da Seleção é anunciada como embaixadora da Copa Maria Bonita
Torneio será na Arena Pernambuco, entre os dias 2 e 11 de outubro
A primeira edição da Copa Maria Bonita terá um reforço de peso fora das quatro linhas. A ex-jogadora Formiga, referência mundial no futebol feminino, foi escolhida como embaixadora do torneio, que será disputado entre os dias 2 e 11 de outubro, na Arena Pernambuco.
Nascida em Salvador-BA e com sete participações em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, Formiga chega para impulsionar a competição nordestina.
— O nordeste possui talentos fortes e com possibilidade de destaque no futebol feminino nacional. É muito importante que as marcas façam seu papel de incentivar o esporte local. Eu entro feliz nessa parceria para trazer a maior visibilidade possível para a Copa Maria Bonita Betnacional — disse Formiga.
Como embaixadora, a eterna camisa 8 da Seleção participará de ativações de comunicação e eventos durante a competição, ampliando a visibilidade do campeonato.
A Copa Maria Bonita Betnacional reunirá nove clubes nordestinos em 14 jogos na Arena Pernambuco. Participam Sport-PE, Bahia-BA, Fortaleza-CE, Atlético-PI, Sampaio Corrêa-MA, ABC-RN, Confiança-SE, Botafogo-PB e CRB-AL. As partidas terão transmissão pelo Canal GOAT, no YouTube, além de Globo Nordeste, Sportv e Globoplay.
Tabela da Copa Maria Bonita
Veja abaixo os jogos da primeira fase, semifinais e final:
1ª rodada
📅 2 de outubro
15h30 – Sport x Botafogo-PB (Grupo A)
19h30 – Confiança-SE x Sampaio Corrêa-MA (Grupo C)
📅 3 de outubro
15h30 – CRB x Atlético-PI (Grupo B)
2ª rodada
📅 4 de outubro
15h30 – Botafogo-PB x ABC (Grupo A)
19h30 – Sampaio Corrêa-MA x Fortaleza (Grupo C)
📅 5 de outubro
15h30 – Bahia x CRB (Grupo B)
3ª rodada
📅 6 de outubro
15h30 – ABC x Sport (Grupo A)
19h30 – Fortaleza x Confiança-SE (Grupo C)
📅 7 de outubro
15h30 – Atlético-PI x Bahia (Grupo B)
Semifinais
📅 9 de outubro
15h30 – Melhor 1º colocado x Melhor 2º colocado
19h30 – 2º melhor 1º colocado x 1º melhor 1º colocado
Final
📅 11 de outubro
16h30 – Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2
