Futebol Feminino

Lenda da Seleção é anunciada como embaixadora da Copa Maria Bonita

Torneio será na Arena Pernambuco, entre os dias 2 e 11 de outubro

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/09/2025
19:51
Formiga
imagem cameraFormiga em atividade pela Seleção Brasileira (Foto: Sam Robles/CBF)
A primeira edição da Copa Maria Bonita terá um reforço de peso fora das quatro linhas. A ex-jogadora Formiga, referência mundial no futebol feminino, foi escolhida como embaixadora do torneio, que será disputado entre os dias 2 e 11 de outubro, na Arena Pernambuco.

Nascida em Salvador-BA e com sete participações em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, Formiga chega para impulsionar a competição nordestina.

— O nordeste possui talentos fortes e com possibilidade de destaque no futebol feminino nacional. É muito importante que as marcas façam seu papel de incentivar o esporte local. Eu entro feliz nessa parceria para trazer a maior visibilidade possível para a Copa Maria Bonita Betnacional — disse Formiga.

Como embaixadora, a eterna camisa 8 da Seleção participará de ativações de comunicação e eventos durante a competição, ampliando a visibilidade do campeonato.

A Copa Maria Bonita Betnacional reunirá nove clubes nordestinos em 14 jogos na Arena Pernambuco. Participam Sport-PE, Bahia-BA, Fortaleza-CE, Atlético-PI, Sampaio Corrêa-MA, ABC-RN, Confiança-SE, Botafogo-PB e CRB-AL. As partidas terão transmissão pelo Canal GOAT, no YouTube, além de Globo Nordeste, Sportv e Globoplay.

Tabela da Copa Maria Bonita

Veja abaixo os jogos da primeira fase, semifinais e final:

1ª rodada
📅 2 de outubro
15h30 – Sport x Botafogo-PB (Grupo A)
19h30 – Confiança-SE x Sampaio Corrêa-MA (Grupo C)

📅 3 de outubro
15h30 – CRB x Atlético-PI (Grupo B)

2ª rodada
📅 4 de outubro
15h30 – Botafogo-PB x ABC (Grupo A)
19h30 – Sampaio Corrêa-MA x Fortaleza (Grupo C)

📅 5 de outubro
15h30 – Bahia x CRB (Grupo B)

➡️ Como chegam os times classificados para a Libertadores Feminina?

3ª rodada
📅 6 de outubro
15h30 – ABC x Sport (Grupo A)
19h30 – Fortaleza x Confiança-SE (Grupo C)

📅 7 de outubro
15h30 – Atlético-PI x Bahia (Grupo B)

Semifinais
📅 9 de outubro
15h30 – Melhor 1º colocado x Melhor 2º colocado
19h30 – 2º melhor 1º colocado x 1º melhor 1º colocado

Final
📅 11 de outubro
16h30 – Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Rhaizza em campo pelo Bahia contra o Bragantino pela Copa do Brasil Feminina (Foto: Letícia Martins/Bahia)
