menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Copa Maria Bonita: conheça a nova competição de futebol feminino do Nordeste

Bahia, Fortaleza e Sport disputam a competição

Rhaizza foi destaque em viória do Bahia feminio. (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
imagem cameraO Bahia chegou ao G-8 da competição nesta temporada. (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 10/09/2025
17:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa Maria Bonita Betnacional será disputada pela primeira vez entre os dias 2 e 11 de outubro, na Arena Pernambuco, em Camaragibe (PE). Equipes de destaque do cenário nacional, como Bahia, Fortaleza e Sport integram o torneio.

continua após a publicidade

Relacionadas

O torneio reunirá nove clubes da região: Bahia, Confiança, CRB, Sport, Botafogo-PB, ABC, Fortaleza, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa. A competição terá transmissão pelo YouTube (Canal GOAT), Sportv e Globoplay, além de partidas selecionadas na Globo Nordeste.

— É um orgulho apoiar uma competição que celebra o futebol feminino e abre caminhos para mais visibilidade e oportunidades para as mulheres no esporte — disse João Studart, CEO da Betnacional, patrocinadora da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Formato

A Copa Maria Bonita contará com 14 partidas, distribuídas em três grupos de três equipes cada. Os vencedores de cada chave, junto com o segundo melhor colocado, avançam para as semifinais, que definem os finalistas do torneio.

➡️ Corinthians promove campanha de apoio ao time feminino contra o Athletico

Copa Maria Bonita

  • Data: 2 a 11 de outubro de 2025
  • Local: Arena Pernambuco, Camaragibe – PE
  • Times participantes: Bahia, Confiança, CRB, Sport, Botafogo-PB, ABC, Fortaleza, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa
  • Transmissão: YouTube (GOAT), Sportv e Globoplay; Globo Nordeste em jogos selecionados
Fortaleza busca o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino A2 (Foto: João Moura/Fortaleza EC)
Fortaleza busca o acesso no Campeonato Brasileiro Feminino A2 (Foto: João Moura/Fortaleza EC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias