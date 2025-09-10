A Copa Maria Bonita Betnacional será disputada pela primeira vez entre os dias 2 e 11 de outubro, na Arena Pernambuco, em Camaragibe (PE). Equipes de destaque do cenário nacional, como Bahia, Fortaleza e Sport integram o torneio.

continua após a publicidade

O torneio reunirá nove clubes da região: Bahia, Confiança, CRB, Sport, Botafogo-PB, ABC, Fortaleza, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa. A competição terá transmissão pelo YouTube (Canal GOAT), Sportv e Globoplay, além de partidas selecionadas na Globo Nordeste.

— É um orgulho apoiar uma competição que celebra o futebol feminino e abre caminhos para mais visibilidade e oportunidades para as mulheres no esporte — disse João Studart, CEO da Betnacional, patrocinadora da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Formato

A Copa Maria Bonita contará com 14 partidas, distribuídas em três grupos de três equipes cada. Os vencedores de cada chave, junto com o segundo melhor colocado, avançam para as semifinais, que definem os finalistas do torneio.

➡️ Corinthians promove campanha de apoio ao time feminino contra o Athletico

Copa Maria Bonita

Data: 2 a 11 de outubro de 2025

2 a 11 de outubro de 2025 Local: Arena Pernambuco, Camaragibe – PE

Arena Pernambuco, Camaragibe – PE Times participantes: Bahia, Confiança, CRB, Sport, Botafogo-PB, ABC, Fortaleza, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa

Bahia, Confiança, CRB, Sport, Botafogo-PB, ABC, Fortaleza, Atlético Piauiense e Sampaio Corrêa Transmissão: YouTube (GOAT), Sportv e Globoplay; Globo Nordeste em jogos selecionados