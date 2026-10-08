A Fifa informou nesta quinta-feira (8) que 161 mil pessoas manifestaram interesse em atuar como voluntárias na Copa do Mundo Feminina do próximo ano, que pela primeira vez será realizada no Brasil. O total de inscritos é mais que o dobro do registrado em 2023, quando a competição foi organizada em conjunto por Austrália e Nova Zelândia.

Ao todo, moradores de 183 países do mundo se inscreveram para o programa de voluntários da Copa do Mundo Feminina. O Brasil é o recordista, com mais de 130 mil interessados. Residentes de Colômbia, México, Marrocos, Nigéria e Estados Unidos vêm na sequência entre os que mais têm interesse em ser voluntários no Mundial.

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As mulheres formam a maioria dos inscritos, 58%. Os homens somam 39% dos interessados, enquanto 3% se identificaram como não binários ou de outro gênero.

Copa do Mundo Feminina de 2027 também será a primeira na América do Sul (Fifa/Divulgação)

A intenção da Fifa é selecionar cerca de seis mil pessoas para atuarem como voluntárias no Mundial.

— Os voluntários desempenham um papel fundamental na organização dos grandes eventos esportivos, ajudando a criar uma experiência acolhedora, positiva e inesquecível para todos os envolvidos. É realmente inspirador ver tantas pessoas dispostas a dedicar o seu tempo, energia e entusiasmo para ajudar a organizar um evento que deixará um legado duradouro para o futebol feminino no Brasil, na América do Sul e em outras partes — declarou Patrícia Hespanha, diretora administrativa da Copa do Mundo Feminina do Brasil.

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Entre os brasileiros que se candidataram, a maioria manifestou interesse em atuar nas sedes de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília — coincidentemente, as três cidades do País que receberão os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa.

Agora, a Fifa fará uma triagem inicial e, na sequência, fará entrevistas com os pré-selecionados. As funções oferecidas aos voluntários durante a Copa do Mundo Feminina abrangem mais de 20 áreas funcionais, incluindo imprensa, tecnologia, transporte, gestão da competição e cerimônias.

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