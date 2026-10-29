Alemanha confirma amistoso contra o Peru no Rio antes da Copa do Mundo Feminina de 2027
Seleção alemã enfrentará as peruanas em dezembro
A seleção feminina da Alemanha disputará um amistoso contra o Peru no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro, como parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O confronto será realizado durante a Data Fifa, mas ainda não tem estádio definido. De acordo com o perfil "Dibradoras", há negociações para que a partida aconteça em São Januário, casa do Vasco.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Antes de desembarcar na capital fluminense, a equipe alemã terá outro compromisso na América do Sul. No dia 29 de novembro, as europeias enfrentarão a Argentina no Estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata.
A sequência de amistosos faz parte do planejamento da Alemanha para o Mundial de 2027, que será disputado no Brasil. A seleção alemã já garantiu sua classificação e está entre as quatro representantes europeias confirmadas no torneio.
Do outro lado, a Argentina também assegurou presença na competição ao conquistar uma das duas vagas diretas destinadas à América do Sul. O Peru, por sua vez, terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na quinta colocação e não conseguiu a classificação direta para o Mundial.
Alemanha busca recuperação após campanha decepcionante em 2023
Bicampeã mundial, com títulos conquistados em 2003 e 2007, a Alemanha chega à preparação para a próxima Copa com o objetivo de melhorar seu desempenho em Mundiais. Na edição de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos, registrando sua pior campanha na história da competição.
Copa do Mundo Feminina de 2027
O Mundial de 2027 será realizado no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho, com partidas distribuídas por oito estádios brasileiros. O sorteio dos grupos está marcado para 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Até o momento, 18 seleções estão classificadas. As outras 14 vagas serão definidas em dezembro, sendo sete destinadas à Europa, quatro à Concacaf e três à repescagem internacional, que reunirá equipes das seis confederações continentais.
Futebol Feminino
Libertadores Feminina terá final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro; veja detalhesHá 23 horas
Futebol Feminino
Corinthians vira sobre Santa Fe e está na final da Libertadores femininaHá 1 dia
Futebol Feminino
Futebol feminino cresce em audiência, e perfil Brasileiras soma 36 milhões de visualizações em 2026Há 1 dia
Futebol Feminino
A Copa é Delas: 5º episódio destaca Tarciane, Formiga e as sedes do Mundial de 2027Há 1 dia
Onde Assistir
Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Onde Assistir
Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Mais LANCE!