A seleção feminina da Alemanha disputará um amistoso contra o Peru no Rio de Janeiro, no dia 4 de dezembro, como parte da preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O confronto será realizado durante a Data Fifa, mas ainda não tem estádio definido. De acordo com o perfil "Dibradoras", há negociações para que a partida aconteça em São Januário, casa do Vasco.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Antes de desembarcar na capital fluminense, a equipe alemã terá outro compromisso na América do Sul. No dia 29 de novembro, as europeias enfrentarão a Argentina no Estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata.

continua após a publicidade

A sequência de amistosos faz parte do planejamento da Alemanha para o Mundial de 2027, que será disputado no Brasil. A seleção alemã já garantiu sua classificação e está entre as quatro representantes europeias confirmadas no torneio.

Do outro lado, a Argentina também assegurou presença na competição ao conquistar uma das duas vagas diretas destinadas à América do Sul. O Peru, por sua vez, terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na quinta colocação e não conseguiu a classificação direta para o Mundial.

continua após a publicidade

Alemanha busca recuperação após campanha decepcionante em 2023

Bicampeã mundial, com títulos conquistados em 2003 e 2007, a Alemanha chega à preparação para a próxima Copa com o objetivo de melhorar seu desempenho em Mundiais. Na edição de 2023, disputada na Austrália e na Nova Zelândia, a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos, registrando sua pior campanha na história da competição.

Seleção Feminina da Alemanha anunciou amistoso no Rio (Foto: Divulgação)

Copa do Mundo Feminina de 2027

O Mundial de 2027 será realizado no Brasil, entre os dias 24 de junho e 25 de julho, com partidas distribuídas por oito estádios brasileiros. O sorteio dos grupos está marcado para 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Até o momento, 18 seleções estão classificadas. As outras 14 vagas serão definidas em dezembro, sendo sete destinadas à Europa, quatro à Concacaf e três à repescagem internacional, que reunirá equipes das seis confederações continentais.