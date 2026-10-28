Corinthians vira sobre Santa Fe e está na final da Libertadores feminina
Maior campeã do torneio, equipe paulista vai em busca do sétimo título
Nesta quarta-feira (28), o Corinthians venceu o Santa Fe por 2 a 1, de virada, e se classificou para a grande final da Libertadores feminina 2026 pela quarta edição consecutiva. A equipe paulista marcou com Letícia Monteiro e Gi Fernandes, e as colombianas chegaram ao gol com Daniela Garavito. O jogo foi disputado no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.
Com o resultado, o Corinthians, atual e maior campeão do torneio, vai em busca do sétimo título. O adversário será definido ainda nesta quarta (28), na semifinal entre Cruzeiro e Club Olimpia, do Paraguai. O perdedor brigará com o Santa Fe pelo terceiro lugar.
O time colombiano começou a partida melhor, criando chances de mais perigo. Assim, chegou ao gol aos 28 da primeira etapa, quando Garavito se aproveitou de sobra de bola para completar para o gol. Nove minutos depois, o Corinthians empatou, após finalização de Letícia desviar na defesa.
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Na segunda etapa, o confronto tomou contornos mais equilibrados. Aos 30 minutos, Manuela González quase recolocou o Santa Fé na frente, mas finalizou para fora. Na sequência, Gi Fernandes aproveitou a sobra na área e marcou o gol da virada do Corinthians: 2 a 1.
Classificado, o Corinthians chega à final com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, foram três vitórias em três jogos. Nas quartas de final, a equipe goleou o Independiente Dell Valle por 5 a 0. Já na semi, 2 a 1 sobre o Santa Fe.
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