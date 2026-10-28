Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Futebol feminino cresce em audiência, e perfil Brasileiras soma 36 milhões de visualizações em 2026

Perfil criado em 2025 aposta em bastidores e conteúdos digitais para ampliar o alcance do futebol feminino e atrair novas marcas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 14:32
Favorite o Lance! no Google
Torcida em estádio lotado, painel azul gigante com a frase MOVIMENTO BRASILEIRAS.
Foto: Staff Images Woman / Heatmap

O futebol feminino brasileiro amplia seu alcance dentro e fora de campo, com recordes de público nos estádios e crescimento do consumo de conteúdo nas redes sociais. Um dos exemplos desse movimento é o perfil @brasileiras, que registrou 36 milhões de visualizações no Instagram em 2026, sem investimento em anúncios ou impulsionamentos.

O avanço acompanha os números da final do Brasileirão Feminino, disputada em outubro. O confronto entre São Paulo e Corinthians levou 49.405 torcedores ao Morumbis, em São Paulo, estabelecendo um recorde de público na competição. Nas transmissões da TV Globo, do Sportv e da GeTV, a decisão alcançou 56,3 milhões de pessoas, um resultado 14% superior ao registrado em 2025.

continua após a publicidade
Jogadoras do Corinthians e São Paulo em campo pelo brasileirão feminino com placa do movimento brasileiras ao fundo
Foto: Staff Images Woman / Heatmap

Perfil Brasileiras aposta em bastidores e aproximação com o público

Criado em julho de 2025, o perfil @brasileiras conta atualmente com 68 mil seguidores e aposta em uma abordagem que vai além dos resultados e das informações sobre as partidas. A estratégia combina bastidores, tendências das redes sociais e conteúdos sobre representatividade, trajetórias e posicionamentos das mulheres no esporte.

Durante a final do Brasileirão Feminino, a página registrou 1.676.814 visualizações em apenas dois dias. Um dos conteúdos de maior repercussão foi o vídeo com o discurso da árbitra Daiane Muniz, que alcançou 352.404 visualizações.

continua após a publicidade

A distribuição de conteúdo em colaboração com o perfil oficial do Brasileirão Feminino (@brfeminino) também contribuiu para os resultados. O vídeo que registrou o momento do levantamento da taça somou 589.405 visualizações.

No mesmo fim de semana, o perfil oficial da competição registrou 11.847.267 visualizações e conquistou 1.353 novos seguidores, reforçando o alcance da modalidade nas plataformas digitais durante um dos principais eventos de seu calendário.

continua após a publicidade

Estratégia digital busca atrair novos públicos e marcas

Para Ruskaya Zanini, COO da FSports, o trabalho nas redes sociais ajuda a ampliar a presença do futebol feminino para além do público que já acompanha a modalidade. A agência detém, com exclusividade, os direitos de comercialização do futebol feminino junto à CBF no ciclo de 2025 a 2029 e administra os perfis Brasileiras, Brasileirão Feminino, Copa do Brasil Feminina e Seleção Brasileira Feminina.

— O canal @brasileiras desempenha um papel crucial nesse ecossistema. Ele traduz a paixão das arquibancadas em uma linguagem para as redes sociais, atraindo marcas, novos torcedores e contribuindo para consolidar a comunidade do futebol feminino no país — afirma Zanini.

continua após a publicidade

A executiva destaca ainda a aposta em conteúdos com linguagem mais próxima da cultura digital para alcançar pessoas que ainda não acompanham regularmente o futebol feminino.

— A missão é furar a bolha tradicional do esporte, trazendo uma pegada mais pop e digital para aproximar novos públicos. Existe um universo de histórias, tendências, debates e transformações sociais que orbitam a modalidade e que merecem espaço próprio de discussão. Ali temos total liberdade na criação dos conteúdos e a taxa de engajamento é altíssima — completa.

continua após a publicidade

Os números de público e de alcance digital indicam oportunidades para o mercado esportivo, especialmente na conexão entre clubes, atletas, torcedores e marcas. Com a ampliação da audiência e a diversificação dos conteúdos, o futebol feminino fortalece sua presença no cenário esportivo brasileiro e abre novas possibilidades de exploração comercial.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Castelão ao fundo; Formiga e Cristiane em destaque no primeiro clube feminino.

Futebol Feminino

A Copa é Delas: 5º episódio destaca Tarciane, Formiga e as sedes do Mundial de 2027

Há 2 horas
Copa Libertadores feminina 2026 - Corinthians x Independiente Santa Fe

Onde Assistir

Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Há 20 horas
Copa Libertadores feminina 2026 - Cruzeiro x Olimpia

Onde Assistir

Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalações

Há 20 horas
Jogadoras do Barcelona Feminino celebram no campo, estádio lotado ao fundo.

Futebol Feminino

Como o Barcelona transformou o futebol feminino em potência esportiva e comercial

Há 21 horas
Ana Flávia, jogadora do Cruzeiro Esporte Clube, em casaco azul com o emblema do clube.

Futebol Feminino

Ana Flávia destaca momento histórico e projeta duelo do Cruzeiro por vaga na final da Libertadores Feminina

Há 1 dia
Troféu da Copa do Brasil Feminina em prata, com fita em espiral sobre base preta.

Futebol Feminino

CBF detalha semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja datas, horários e onde assistir

Há 1 dia
Mais LANCE!
Alexia Putellas segura Ballon d'Or dourado em palco

Alexia Putellas conquista terceira Bola de Ouro e manda recado a ex-companheiras

Troféu da Libertadores ao centro, cercado pelos emblemas do Cruzeiro à esquerda e do Corinthians à direita, com bandeiras ao redor.

IA projeta chance de final brasileira na Libertadores Feminina; veja probabilidades

Lorena, goleira do Brasil destaque na Seleção. Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Bola de Ouro feminina: Lorena é a única brasileira e termina em 28º

Bandeira do Corinthians tremulando sobre o campo, estádio vazio e arquibancadas ao fundo.

Corinthians vive semana com jogos decisivos na temporada; veja calendário

Troféu da Bola de Ouro

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Letícia Cruzeiro em campo, jogadora de futebol, com uniforme azul e tatuagem na perna, dominando a bola.

Letícia celebra retorno aos gramados e classificação do Cruzeiro às quartas da Libertadores

Jogadora do Corinthians sorri e aponta, com uniforme preto e o número 10

Gabi Zanotti fica a um gol do centésimo pelo Corinthians

Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo

Botafogo anuncia patrocínio do Guaraná Antarctica para o time feminino

Mão manuseando bolinhas do sorteio da Copa do Brasil Feminina

CBF define confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Cartoon ilustrando a corrida pela bola de ouro com os principais nomes

Bola de Ouro 2026: veja quando será, horário, onde assistir e todos os indicados

Duas jogadoras de futebol feminino, Flamengo x Fluminense, disputando a bola em campo.

Flamengo bate o Fluminense e avança às semifinais da Copa do Brasil Feminina

Jogadoras do time feminino de futebol do Barcelona comemorando gol

Barcelona pede prazo à Fifa para cumprir cota feminina na comissão