Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

A Copa é Delas: 5º episódio destaca Tarciane, Formiga e as sedes do Mundial de 2027

Novo episódio do Lance!TV já está no ar, com histórias de grandes nomes do futebol feminino, curiosidades sobre a Copa de 2027 e um resgate das origens da modalidade no Brasil

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 12:10
Favorite o Lance! no Google
Castelão ao fundo; Formiga e Cristiane em destaque no primeiro clube feminino.
Foto: Arte/Lance!

O quinto episódio do A Copa é Delas já está no ar no Lance!TV! Nesta edição, o programa destaca a trajetória de Tarciane, relembra a carreira de Formiga, apresenta a Arena Castelão como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 e resgata a história dos primeiros clubes do futebol feminino no Brasil.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Apresentado por Nathália Gomes e Igor Reis, o programa desta semana reúne histórias de grandes nomes da modalidade e informações sobre os preparativos para o Mundial no Brasil. Confira o novo episódio e acompanhe a preparação para a Copa de 2027 com o Lance!TV!

continua após a publicidade

Tarciane e Formiga são destaques do programa

No quadro Radar da Seleção, Igor Reis apresenta a trajetória de Tarciane, da participação no projeto social Daminhas da Bola, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, até a chegada ao Lyon, da França. O episódio também aborda a passagem da zagueira pelo Corinthians e sua caminhada na Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2027.

Já no "Donas da História", o programa relembra a carreira de Formiga, uma das maiores referências do futebol feminino brasileiro. A ex-jogadora disputou sete edições da Copa do Mundo e sete dos Jogos Olímpicos, além de conquistar duas medalhas de prata olímpicas com a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Arena Castelão no caminho da Copa de 2027

O quinto episódio também apresenta a Arena Castelão, em Fortaleza, uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio receberá nove partidas da competição, incluindo jogos das oitavas de final e das quartas de final.

O quadro Giro das Sedes mostra a importância da capital cearense para o torneio e explica em quais cenários a Seleção Brasileira poderá jogar no estádio durante o Mundial.

continua após a publicidade

Os clubes que ajudaram a construir a história do futebol feminino

Para completar o programa, o quadro "Pílula do Conhecimento" volta a 1958 para contar a história do Araguari Atlético Clube, de Minas Gerais, que organizou duas equipes de futebol feminino naquele ano.

O episódio também relembra a importância de clubes como Radar e Saad para o desenvolvimento da modalidade no Brasil, além da entrada de equipes tradicionais, como Santos e São Paulo, no futebol feminino.

continua após a publicidade

A Copa é Delas no Lance!TV

O quinto episódio de A Copa é Delas já está disponível no Lance!TV. Assista ao programa, confira as histórias desta edição e siga com a gente na contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O A Copa é Delas vai ao ar às quartas-feiras, ao meio-dia, no Lance!TV.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa Libertadores feminina 2026 - Corinthians x Independiente Santa Fe

Onde Assistir

Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalações

Há 17 horas
Copa Libertadores feminina 2026 - Cruzeiro x Olimpia

Onde Assistir

Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalações

Há 17 horas
Jogadoras do Barcelona Feminino celebram no campo, estádio lotado ao fundo.

Futebol Feminino

Como o Barcelona transformou o futebol feminino em potência esportiva e comercial

Há 19 horas
Ana Flávia, jogadora do Cruzeiro Esporte Clube, em casaco azul com o emblema do clube.

Futebol Feminino

Ana Flávia destaca momento histórico e projeta duelo do Cruzeiro por vaga na final da Libertadores Feminina

Há 23 horas
Troféu da Copa do Brasil Feminina em prata, com fita em espiral sobre base preta.

Futebol Feminino

CBF detalha semifinal da Copa do Brasil Feminina; veja datas, horários e onde assistir

Há 1 dia
Alexia Putellas segura Ballon d'Or dourado em palco

Futebol Feminino

Alexia Putellas conquista terceira Bola de Ouro e manda recado a ex-companheiras

Há 1 dia
Mais LANCE!
Troféu da Libertadores ao centro, cercado pelos emblemas do Cruzeiro à esquerda e do Corinthians à direita, com bandeiras ao redor.

IA projeta chance de final brasileira na Libertadores Feminina; veja probabilidades

Lorena, goleira do Brasil destaque na Seleção. Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Bola de Ouro feminina: Lorena é a única brasileira e termina em 28º

Bandeira do Corinthians tremulando sobre o campo, estádio vazio e arquibancadas ao fundo.

Corinthians vive semana com jogos decisivos na temporada; veja calendário

Troféu da Bola de Ouro

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Letícia Cruzeiro em campo, jogadora de futebol, com uniforme azul e tatuagem na perna, dominando a bola.

Letícia celebra retorno aos gramados e classificação do Cruzeiro às quartas da Libertadores

Jogadora do Corinthians sorri e aponta, com uniforme preto e o número 10

Gabi Zanotti fica a um gol do centésimo pelo Corinthians

Guaraná Antarctica agora patrocina o time feminino do Botafogo

Botafogo anuncia patrocínio do Guaraná Antarctica para o time feminino

Mão manuseando bolinhas do sorteio da Copa do Brasil Feminina

CBF define confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Cartoon ilustrando a corrida pela bola de ouro com os principais nomes

Bola de Ouro 2026: veja quando será, horário, onde assistir e todos os indicados

Duas jogadoras de futebol feminino, Flamengo x Fluminense, disputando a bola em campo.

Flamengo bate o Fluminense e avança às semifinais da Copa do Brasil Feminina

Jogadoras do time feminino de futebol do Barcelona comemorando gol

Barcelona pede prazo à Fifa para cumprir cota feminina na comissão

Igor Reis e Nathália Gomes na apresentação do A Copa é Delas

A Copa é Delas! destaca Angelina, Linda Caicedo e a história do futebol feminino no Brasil; assista agora