O quinto episódio do A Copa é Delas já está no ar no Lance!TV! Nesta edição, o programa destaca a trajetória de Tarciane, relembra a carreira de Formiga, apresenta a Arena Castelão como uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027 e resgata a história dos primeiros clubes do futebol feminino no Brasil.

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Apresentado por Nathália Gomes e Igor Reis, o programa desta semana reúne histórias de grandes nomes da modalidade e informações sobre os preparativos para o Mundial no Brasil. Confira o novo episódio e acompanhe a preparação para a Copa de 2027 com o Lance!TV!

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Tarciane e Formiga são destaques do programa

No quadro Radar da Seleção, Igor Reis apresenta a trajetória de Tarciane, da participação no projeto social Daminhas da Bola, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, até a chegada ao Lyon, da França. O episódio também aborda a passagem da zagueira pelo Corinthians e sua caminhada na Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2027.

Já no "Donas da História", o programa relembra a carreira de Formiga, uma das maiores referências do futebol feminino brasileiro. A ex-jogadora disputou sete edições da Copa do Mundo e sete dos Jogos Olímpicos, além de conquistar duas medalhas de prata olímpicas com a Seleção Brasileira.

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Arena Castelão no caminho da Copa de 2027

O quinto episódio também apresenta a Arena Castelão, em Fortaleza, uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027. O estádio receberá nove partidas da competição, incluindo jogos das oitavas de final e das quartas de final.

O quadro Giro das Sedes mostra a importância da capital cearense para o torneio e explica em quais cenários a Seleção Brasileira poderá jogar no estádio durante o Mundial.

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Os clubes que ajudaram a construir a história do futebol feminino

Para completar o programa, o quadro "Pílula do Conhecimento" volta a 1958 para contar a história do Araguari Atlético Clube, de Minas Gerais, que organizou duas equipes de futebol feminino naquele ano.

O episódio também relembra a importância de clubes como Radar e Saad para o desenvolvimento da modalidade no Brasil, além da entrada de equipes tradicionais, como Santos e São Paulo, no futebol feminino.

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A Copa é Delas no Lance!TV

O quinto episódio de A Copa é Delas já está disponível no Lance!TV. Assista ao programa, confira as histórias desta edição e siga com a gente na contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027. O A Copa é Delas vai ao ar às quartas-feiras, ao meio-dia, no Lance!TV.