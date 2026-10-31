Veja gols em Corinthians e Cruzeiro pela final da Libertadores Feminina
Cabulosas buscam o empate no tempo normal e vencem nos pênaltis
Uma final para entrar na história da Libertadores Feminina! Em uma decisão eletrizante no Estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casa Blanca, em Quito, no Equador, o Cruzeiro conquistou o título inédito da competição ao vencer o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate por 4 a 4 no tempo regulamentar. As Cabulosas mostraram poder de reação, buscaram uma desvantagem de dois gols e frustraram o sonho das Brabas de conquistar o tetracampeonato consecutivo
Como foi Corinthians x Cruzeiro
A equipe paulista precisou de apenas três minutos para abrir o placar. Depois de trabalhar a bola de um lado para o outro, o Corinthians encontrou espaço pela direita. Gi Fernandes levantou na medida para Gabi Zanotti, que apareceu na área e cabeceou firme, contra o chão, sem chances para a goleira Camila Rodrigues. O gol teve um significado especial: foi o centésimo da atacante com a camisa alvinegra.
O Cruzeiro não conseguiu conter a pressão das Brabas e acabou sofrendo mais um gol ainda na primeira etapa. Isadora Amaral errou na saída de bola, Vic Albuquerque recuperou a posse dentro da área e encontrou Gabi Zanotti. A atacante chegou finalizando para marcar pela segunda vez na decisão e ampliar a vantagem.
Logo no início do segundo tempo, aos três minutos, o Corinthians transformou a vitória em goleada. Letícia Monteiro cruzou rasteiro, Duda Sampaio deixou a bola passar com um belo corta-luz e Vic Albuquerque apareceu para finalizar de primeira, no contrapé de Camila Rodrigues. O Cruzeiro diminuiu com Byanca Brasil, após falha da goleira Lelê, e Vitória Calhau, em cobrança de pênalti.
O Corinthians marcou o quarto gol com Vic Albuquerque. Gi Fernandes rolou para a entrada da área, e a atacante chegou finalizando para fazer mais um: 4 a 2. Ketlin diminuiu novamente para o Cruzeiro e colocou fogo no jogo.
O improvável aconteceu aos 46 minutos do segundo tempo. Em bola levantada na área, Letícia Ferreira subiu mais do que a defensora do Corinthians e cabeceou para deixar tudo igual no marcador: 4 a 4. Nos pênaltis, as Cabulosas venceram por 5 a 4 e ficaram com o título inédito.
Veja os gols do confronto
Corinthians 1 x 0 Cruzeiro
Corinthians 2 x 0 Cruzeiro
Corinthians 3 x 0 Cruzeiro
Corinthians 3 x 1 Cruzeiro
Corinthians 3 x 2 Cruzeiro
Corinthians 4 x 2 Cruzeiro
Corinthians 4 x 3 Cruzeiro
Corinthians 4 x 4 Cruzeiro
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